L'équipe de France féminine dévoile ses maillots pour la Coupe du monde 2023

Les Bleues ont dévoilé les maillots qu'elles porteront lors du Mondial 2023.

Ce lundi 3 mars 2023, l'équipe de France féminine a présenté les maillots que ses joueuses porteront lors de la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août.

Nike, qui est l'équipementier des Bleues, a expliqué son choix du design et des couleurs : « Évoquant l'histoire riche du football féminin français, la collection de l'Equipe Nationale Française s'inspire de l'Orphisme, un mouvement artistique popularisé dans les années 1920, époque à laquelle les premières équipes françaises de football féminin ont fait leur apparition sur le terrain. Le maillot de l'Equipe de France présente des teintes bleu clair et lilas, qui rappellent les maillots des équipes des années 1920. Le maillot blanc de l'Equipe de France est orné d'un motif peint à la main, découpé en forme d'hexagone, qui rappelle l'art de l'Orphisme. »

FFF/Nike

Un maillot écolo et technologique

Les nouveaux maillots de l'équipe de France féminine ont été conçus afin de permettre aux joueuses à rester au frais, à se sentir à l'aise et à bouger plus facilement.

Ils sont dotés de la technologie Nike DRI-FIT ADV, la dernière innovation Nike en matière de tissus performants, conçus pour le corps en mouvement.

Lors de la création de cette matière, les designers Nike ont donné la priorité à la mobilité, à la respirabilité et à la durabilité. Ils ont exploité les dernières technologies de cartographie corporelle, les données 4D et les outils de conception numérique de pointe pour ajuster cette matière pixel par pixel, en apportant renforcement, mobilité, respirabilité et ventilation exactement là où c'est le plus nécessaire.

Les nouveaux maillots et shorts écartent la sueur de la peau pour une évaporation plus rapide, ce qui permet aux athlètes de rester au frais, au sec, à l'aise et concentrées.

Nike a également pris en compte le développement durable pour confectionner la tenue des Bleues. Le maillot et le short sont fabriqués en polyester 100 % recyclé à partir de bouteilles en plastique recyclées, et les écussons des fédérations, les Swooshes et les bordures des uniformes sont fabriqués en Nike Grind à 100 % et ce, pour la première fois dans un kit Nike à ce niveau.

FFF/Nike

Un short spécialement conçu pour cacher les fuites menstruelles

Enfin, les joueuses de l'équipe de France joueront avec un short qui ne sera plus blanc afin de masquer leurs fuites menstruelles.

Ainsi, le nouveau short Nike est doté de la technologie « Nike Leak Protection : Period », une innovation intégrée au Pro Short déjà utilisée précédemment.

« Les footballeuses professionnelles jouent deux mi-temps de 45 minutes sans pause ni temps mort. Nombre d'entre elles nous ont dit qu'elles pouvaient passer plusieurs minutes sur le terrain en craignant d'avoir des fuites menstruelles. Lorsque nous leur avons présenté cette innovation, elles nous ont dit à quel point elles étaient reconnaissantes de pouvoir porter ce short qui les met en confiance lorsqu'elles ne peuvent pas quitter le terrain », a confié Jordana Katcher, vice-présidente de Women's Global Sport Apparel.

Les joueuses de l'équipe de France ont également accès à la dernière gamme de brassières Nike, ce qui leur permet de choisir le style et le niveau de maintien qui leur conviennent le mieux.