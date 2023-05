Equipe de France féminine : Hervé Renard en dit plus sur sa future liste des 23 pour le Mondial

Le sélectionneur des Bleues, Hervé Renard, a livré quelques indiscrétions sur sa future liste des 23 pour la Coupe du monde 2023.

Avant la finale de la Coupe de France de football féminin, remportée par l'Olympique Lyonnais 2 buts à 1 face au PSG, Hervé Renard, le sélectionneur des Bleues, a répondu aux questions de nos confrères de beIN Sports.

Une liste élargie dans un premier temps

Hervé Renard en a profité pour donner une première indication concernant la liste des 23 joueuses qui seront sélectionnées pour la Coupe du monde 2023 : « J'attends simplement la date officielle qui sera le 6 juin pour une liste un peu plus élargie. C'est une info que je vous donne. Et puis faire une bonne préparation avant de s'envoler pour l'Australie et puis d'aller au bout des rêves de cette sélection qui court après un titre depuis longtemps. Focalisons-nous sur le dernier carré dans un premier temps et puis après, on verra. »

Hervé Renard a refusé de dévoiler quelques noms qui pourraient figurer dans cette liste : « Aujourd'hui on est le 13 mai, il reste trois semaines avant l'annonce de la pré-sélection pour cette Coupe du monde. Il reste encore des rencontres à disputer, des convalescences qui vont se terminer et une préparation, pour certaines joueuses qui ont un peu de retard, qui va s'accentuer. On fera le point après. L'important c'est que l'on ait nos meilleures joueuses. Après, la sélection finale, c'est autre chose car il restera un moins de préparation et dans ce mois de préparation on ne peut pas savoir ce qu'il va se passer mais il y a de bons atouts pour faire une très bonne sélection et partir avec des objectifs élevés. »

Renard très ambitieux pour les Bleues

Nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine le 30 mars dernier en remplacement de Corinne Diacre, Hervé Renard a expliqué pourquoi il avait accepté ce poste : « Pour le challenge, la Coupe du monde très proche, la Ligue des nations entre les Jeux Olympiques en France. Je pense que ces trois lignes, ça en dit long sur les objectifs à atteindre. Et puis il y a Jean-Michel Aulas qui a su trouver les mots avec sa commission pour que ce challenge puisse passer du rêve à la réalité. Après, il restait juste un petit pas à faire avec mon ancienne sélection (l'Arabie saoudite, n.d.l.r.) et j'ai réussi à le faire. Maintenant il n'y a plus qu'à se focaliser sur les compétitions. »

Placée dans le groupe F, la France affrontera au premier tour de la Coupe du monde 2023 la Jamaïque (le 23 juillet), le Brésil (le 29 juillet) et le Panama (le 2 août). La phase finale se déroulera du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.