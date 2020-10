Equipe de France Espoirs - Lafont ou Meslier comme gardien n°1 ? Ripoll prône la concurrence

Lors d'un point presse organisé ce lundi midi, le sélectionneur des Bleuets a fait le point sur la concurrence entre Alban Lafont et Illan Meslier.

En marge du rassemblement de l'équipe de Espoirs à Clairefontaine, Sylvain Ripoll a fait le point ce lundi midi sur la concurrence entre les gardiens Alban Lafont ( ) et Illan Meslier (Leeds), tous les deux titulaires dans leurs clubs respectifs.

Le sélectionneur des Bleuets a d'abord confié à propos du début de saison de Meslier : "On est ravis de le voir jouer en . Quand il est arrivé à Leeds, les choses étaient différentes. Il est arrivé comme doublure. Il y a eu des événements qui se sont passés et aujourd'hui il démarre bien la saison. On est ravis de le voir à ce niveau. Mais sur ce poste, comme les autres, il y a une concurrence."

L'article continue ci-dessous

Il a ensuite été questionné sur une éventuelle rotation entre les deux hommes pour les prochaines rencontres, sans se montrer catégorique sur la hiérarchie des gardiens : "Peu importe les choix, il faut que les choses soient claires. Depuis le début, la hiérarchie était celle là (Alban Lafont titulaire, Illan Meslier remplaçant). On verra ce que réserve l'avenir. Mais on est ravis de les voir titulaire. Plus on joue, plus c'est positif pour nous."

Plus d'équipes

Guendouzi autorisé à régler son transfert ce lundi

Les Bleuets affrontent le Liechtenstein jeudi et la Slovaquie lundi prochain. Les deux matches se joueront à dans le cadre des qualifications pour le championnat d'Europe. Après six journées, la sélection tricolore pointe au deuxième rang de son groupe, à trois points de la qui compte le même nombre de matches joués.

Notons par ailleurs que le milieu de terrain d' Matteo Guendouzi a été autorisé par Sylvain Ripoll a prendre sa journée ce lundi afin de régler son départ en prêt au . Il devrait rejoindre le groupe Espoirs dans la soirée, selon le sélectionneur.