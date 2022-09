Equipe de France - Djorkaeff aurait dû jouer contre la Bulgarie à la place de Ginola

Dans une interview accordée à L'Equipe, Youri Djorkaeff révèle qu'il aurait dû entrer en jeu à la place de David Ginola contre la Bulgarie.

Avant de devenir champion du monde en 1998 puis champion d'Euro en 2000, Youri Djorkaeff a connu une terrible désillusion avec l'équipe de France en ne se qualifiant pas pour la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis.

Le 17 novembre 1993, lors de la dernière journée des éliminatoires, la France recevait la Bulgarie et n'avait besoin que d'un point pour se qualifier.

A la dernière minute du match, alors que le score était de 1-1, David Ginola (entré en jeu à la 69e minute à la place de Jean-Pierre Papin) perdait bêtement un ballon et la Bulgarie en profitait pour lancer une contre-attaque qui voyait Kostadinov marquer et éliminer les Bleus.

Dans les colonnes de L'Equipe, Youri Djorkaeff révèle que c'est lui devait remplacer Papin et non Ginola : « Je rentre quelques minutes face à Israël (2-3, le 13 octobre). Et en fait, face à la Bulgarie, c'est moi qui dois entrer et pas David (Ginola). Gérard Houllier nous envoie nous échauffer. Aimé (Jacquet, alors entraîneur-adjoint, n.d.l.r.) me dit que c'est moi qui entre. Mais le Parc des Princes commence à scander le nom de Ginola. Ça fait hésiter Gérard. Et, finalement, il fait entrer David… Sans la pression du Parc, j'entre à sa place. »

« Houllier a peut-être aussi privilégié au dernier moment l'expérience de David qui avait marqué juste avant face à Israël. Mais peut-être que si j'étais entré, cela n'aurait rien changé à l'histoire. Je regrette, dans cet événement-là, qu'on ait pointé du doigt David. On a tous perdu, on a tous été éliminés et ce n'était pas la faute d'un joueur », confie Djorkaeff.