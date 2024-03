Le sélectionneur tricolore, Didier Deschamps, refuse de tout remettre en question après le revers essuyé contre l’Allemagne.

L’équipe de France a mal entamé son année 2024. Samedi dernier, à Lyon, elle a essuyé un revers logique contre l’Allemagne (0-2). Durant cette partie, les Tricolores ont manqué de tout. Kylian Mbappé l’a admis en conférence de presse et Didier Deschamps n’a pas non plus cherché à le nier. Toutefois, ce dernier reste nuancé et ne veut surtout pas accabler ses protégés.

Deschamps n’en veut pas à ses cadres

"En un match, vous (les journalistes) balayez tout... Peu importe le leadership, a déploré DD. Si vous attendez de Kylian qu'il hurle sur tout le monde, ce n'est pas Kylian. Un match n'enlève pas tout ce qui a été fait avant. Ça remet un peu en éveil. Ce n'est pas parler pour haranguer quelqu'un mais plus de se parler entre les lignes. C'est naturel pour certains joueurs, pour d'autres, ça l'est moins."

Deschamps a aussi eu à répondre à la question sur le manque de liant qu’il y avait entre le milieu et l’attaque face à l’Allemagne : "On n'a pas eu beaucoup de liant. Antoine (Griezmann) n'est pas là, on le sait bien. Cette équipe allemande ne nous l'a permis. Sur le fait de créer des occasions, on n'en a eu, on n'en a concédé aussi beaucoup. On n'a pas été performants sur ce plan-là. Mais je peux faire le constat sur tous les plans."

L'article continue ci-dessous

Il confirme un turn-over face au Chili

Les Bleus sont dans l’obligation de réagir. Néanmoins, en dépit de cette nécessité, il n’est pas question pour Deschamps de changer les plans qu’il avait établis pour ce stage. Face au Chili, mardi soir, il prévoit de faire largement tourner. "Un de mes objectifs, c'était de revoir un maximum de joueurs sur ces deux matchs. Ce n'est pas parce que le résultat a été négatif que je vais revoir ma vision. Je pense que c'est le moment de faire ça par rapport à ce qui nous attend. Pour préserver des joueurs, ne pas prendre de risque."

Getty

Même si c’est l’équipe B qui se produit, le sélectionneur français est convaincu que les joueurs alignés sauront répondre à ses attentes. "Ce ne sera pas les mêmes joueurs mais ils seront là. Le fait de commencer le match, d'avoir du temps de jeu. Ils savent qu'ils ont leur propre intérêt à être performant mais ça s'inscrit dans un esprit collectif. J'aurai besoin de tout le monde. On ne sait jamais ce qui peut se passer d'ici mai. La force collective est au-dessus de tout, même s'il y a du talent individuel."

Deschamps compte sur le public du Vélodrome

Enfin, Deschamps compte aussi sur le public du Vélodrome pour appuyer ses troupes et leur donner de la force. "Je suis toujours content de revenir ici, à Marseille. J'ai passé huit ans de ma vie ici. Et huit ans à Marseille, c'est au moins multiplié par deux ou trois (sourire). Je revois beaucoup de personnes. A travers les souvenirs que je peux avoir, c'est toujours un plaisir (...) C'est l'équipe de France qui est là, je ne me fais pas d'illusion, mais ce serait bien que les supporters soient unanimes derrière l'équipe de France."