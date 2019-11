Équipe de France : Didier Deschamps évoque le sacre en Coupe du monde

Dans un long entretien accordé à L'Equipe, Didier Deschamps est revenu sur le sacre des Bleus en Russie.

Parfois critiquée pour son style de jeu jugé trop défensif, l'équipe de , qualifiée pour l' , abordera la compétition avec un statut de champion du monde. Dans un long entretien accordé à L'Equipe, Didier Deschamps est revenu sur ce sacre en .

Le sélectionneur des Bleus a ainsi cité la demi-finale contre la (1-0) comme un match référence.

"Je vais vous le dire, même si cela met un peu trop en avant l'aspect défensif à mon goût : contre la Belgique, en demi-finales de la (1-0). J'ai senti l'équipe tellement forte et solide ce jour-là... À l'excès même, car je leur ai dit à un moment : "Remontez quand même !" On n'a rien lâché, tu sentais qu'on pouvait jouer longtemps et que les Belges ne marqueraient pas. Les joueurs ont pris du plaisir aussi dans cette force collective. Après, ce n'est pas le plus représentatif car on va dire que je prends un exemple négatif... défensif. Le plaisir que je peux avoir sur le banc, c'est quand l'équipe maîtrise et développe des actions offensives comme on peut les travailler à l'entraînement".

Didier Deschamps a également souligné qu'il pressentait une issue favorable, un sentiment qu'il n'avait pas eu deux ans plus tôt avant la finale de l'Euro. "Le lendemain de la Belgique, je n'étais pas très bien. Je suis escorté de doutes, de questions. Et puis, le surlendemain, c'était une évidence dans ma tête. Que je n'avais pas eue deux ans avant. Ne me demandez pas le pourquoi du comment. J'avais cette conviction profonde, que j'ai gardée pour moi. Ça devait se passer comme ça, c'est le destin, c'est écrit. C'était notre jour. J'avais ressenti ça, déjà, longtemps avant. Le même feeling".

Les Bleus affrontent l'Albanie, ce dimanche, pour assurer la première place de leur groupe après avoir composté leur ticket pour l'Euro. Un match qui marquera la 100ème de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France.