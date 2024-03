Equipe de France, Deschamps entre le marteau et l’enclume

Deschamps est perplexe à propos des blessures de la présence de certains joueurs à Clairefontaine. Plusieurs forfaits en vue.

L’Equipe de France pourrait connaître l’absence de plusieurs de ses joueurs convoqués pour les deux matchs des Bleus lors des Journées FIFA de ce mois de mars contre l’Allemagne et le Chili. Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, vient de faire savoir son inquiétude.

Plusieurs joueurs incertains, dont Griezmann

L’Equipe de France est rassemblement dès ce lundi à Clairefontaine. Sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps a donné des nouvelles de ses joueurs convoqués. Pour le technicien français, certains joueurs sont incertains pour répondre présents à l’appel de la nation tricolore. Parmi eux, Antoine Griezmann. Remplacé lors de la défaite contre le FC Barcelone (0-3), dimanche soir en Liga, le champion du monde pourrait manquer le rassemblement. De son côté, Dembélé est aussi dans le même cas.

Getty

« Il y a des vérifications en cours. Il faudra faire le bilan demain, certains joueurs ont des petits soucis. Entre aujourd'hui et demain matin, on actera », a d’abord lancé l’ancien coach de l’Olympique de Marseille à propos des nouvelles de ses joueurs incertains. Il poursuit en évoquant quelques noms.

L'article continue ci-dessous

« Antoine (Griezmann) a un souci avec sa cheville. Il a joué 45 minutes hier soir, Ousmane (Dembélé), ce n'est pas un problème physique, c'est à suivre. Mike (Maignan) a eu un souci en fin de match face au Milan, on va voir comment ça évolue. Adrien (Rabiot) et Ibou (Konaté) il ne devrait pas y avoir de souci », a précisé Didier Deschamps.

Getty

Deschamps sur le choix au poste d'avant-centre

Si Kylian Mbappé est depuis quelques semaines utilisé comme avant-centre au Paris Saint-Germain, l’on se demande si le Bondynois serait le choix du sélectionneur des Bleus à ce poste lors des deux prochains matchs. Mais Didier Deschamps n’a voulu donner aucune précision. Il laisse le choix aux journalistes, tout en sachant que la rotation ou l’association se fera entre Mbappé et Kolo Muani ainsi que d’autres joueurs.

Getty

« On a deux matchs en trois jours, il faut faire en sorte d'impliquer un maximum de joueurs sur les deux rencontres, avec des animations et des profils différents. Il y a une polyvalence importante sur les postes pour Kylian, Kolo et Marcus. C'est plutôt intéressant d'avoir des options et des associations différentes. Si vous cherchez à savoir qui commencera le premier match de l'Euro, je vous laisse débattre. C'est une bonne chose pour nous. Une attaque à deux ? On a eu à le faire, avec des avantages et des inconvénients. Ça peut être une option, il y a la notion d'équilibre », a indiqué Deschamps.