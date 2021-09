Élu meilleur espoir de la saison 2020-21 de L1, Aurélien Tchouaméni n'a eu besoin que de 2 sélections pour confirmer les promesses placées en lui.

"Après la pluie vient le beau temps", dit un proverbe bien connu des Français, tiré du titre d'un roman écrit par la Comtesse de Ségur. Pour ce qui est de l'Équipe de France, c'est toutefois tout l'inverse qui est en train de se produire. Durant les longs mois qui ont suivi le Mondial 2018 victorieux en Russie, le ciel aura été d'un bleu symbolique pour les hommes de Didier Deschamps. Avant que le groupe tricolore ne soit logiquement frappé par des vents violents. L'Euro 2020, marqué par une élimination précoce face à la Suisse dès les huitièmes de finale, faisant office de tempête. Depuis, c'est la pluie qui s'est installée... accélérant au moins l'éclosion des jeunes pousses.

En effet, tenus en échec par la Bosnie-Herzégovine (1-1) et l'Ukraine (1-1) lors des qualifications pour le Mondial 2022, les Bleus ont manqué leur jour d'après. Sonnés à défaut d'être révoltés, désolidarisés à défaut de ne faire qu'unité. Néanmoins, et si cette pluie qui tombe en abondance sur le groupe France permettait à l'avenir de récolter de belles semences ? Au milieu d'un collectif en totale perte de repères et peu aidé par la tactique illisible de son sélectionneur, force est de constater que l'esquisse d'un rebond commence à se dessiner. Celle-ci porte un nom : Aurélien Tchouaméni, seul joueur ou presque à marquer des points durant ce délicat mois de septembre.

Deux sélections, la promesse de beaucoup d'autres

Entré en jeu face à la Bosnie-Herségovine à Strasbourg, le milieu de terrain de l'AS Monaco n'avait eu besoin que de 45 minutes pour faire étalage de ses qualités. Grosse activité à la récupération du ballon, solide dans les duels, organisation du jeu, gestion des temps forts... Autant de qualités bien connues des suiveurs assidus de la Ligue 1, lesquels assistent à l'éclosion du Monégasque depuis ses débuts aux Girondins de Bordeaux. Mais encore fallait-il réussir à en faire profiter les Bleus.

Didier Deschamps aussi, a aimé ce qu'a proposé Aurélien Tchouaméni en Ukraine : "Si je l’ai pris, c’est parce que je pense qu’il a tout le potentiel pour être là (...) Il y a pas mal de nouveaux joueurs. Ils doivent prendre exemple et faire comme Aurélien". 🇫🇷💫 pic.twitter.com/Rv3fyYGymK — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) September 6, 2021

Car la sélection, c'est le niveau au-dessus. Mais pour Aurélien Tchouaméni, au-dessus ne signifie pas trop haut. "Le maillot bleu, c’est forcément différent. C’est un autre monde, ce n’est pas la même chose qu’en club. Là, c’est toute la nation qui est derrière nous et c’est surtout beaucoup de fierté de revêtir ce maillot", a avoué le numéro 14, pour Téléfoot. "Si je l’ai pris, c’est parce que je pense qu’il a tout le potentiel pour être là. Il l’a confirmé sur le premier match et sur ce qu’il a fait face à l’Ukraine. Il y a pas mal de nouveaux joueurs. Ils doivent prendre exemple et faire comme Aurélien l’a montré ce soir", avait pour sa part confié Didier Deschamps après le match nul à Kiev. 86 ballons touchés, 96% de passes réussies et noté 7/10 par nos soins (meilleure note du match), le natif de Rouen n'a rien volé de ces compliments. Bien au contraire.

"Ce n’est pas un garçon, c’est un homme"

Appliqué et à l'initiative des rares mouvements intéressants, il a formé un duo complémentaire avec Paul Pogba, son modèle. " J’ai beaucoup suivi ce que faisait Paul depuis qu’il a commencé sa carrière. Aujourd’hui, j’ai la chance de le côtoyer avec N’Golo ( Kanté, forfait pour ce rassemblement ) aussi. J’essaie de m’inspirer de leurs caractéristiques fortes" , avait-il expliqué face à la presse, quelques heures avant sa première sélection chez les A. Loin d'être impressionné par son compère du milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni s'est même offert le luxe de lui taper dans l'oeil. Paul Pogba est formel : ce jeune joueur a décidément quelque chose de plus que les autres.







"Il a été très très bon. Ce n’est pas un garçon, c’est un homme. Plaisir de jouer à côté de lui. Il apporte énormément. Beaucoup d’énergie, qualité technique et physique hors norme. On lui souhaite de jouer plein de matches et que je sois toujours à ses côtés" , a avoué le champion du monde 2018 lors d'un entretien accordé à RTL. Une vraie marque de respect. Sorti sur blessure en Ukraine, il pourrait toutefois être en mesure de tenir sa place ce mardi soir, contre la Finlande (20h45). Élu Meilleur Espoir de Ligue 1 2020-2021 par l'UNFP lors du précédent exercice et brillant sous les ordres de Niko Kovac à l'ASM , Aurélien Tchouaméni n'a rien d'un simple feu de paille. Depuis sa formation, le garçon est régulièrement surveillé par les plus grands clubs européens. Et force est de constater que leurs cellules de recrutement ne s'étaient pas trompées.