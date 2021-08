Tchouaméni chez les Bleus ? Kovac en est certain

Pour Niko Kovac, le jeune Aurélien Tchouaméni a toutes les qualités pour rejoindre les Bleus.

Ce lundi, Niko Kovac était présent en conférence de presse à la veille de la rencontre entre l'AS Monaco et le club ukrainien du Chakthar Donetsk, à l'occasion du barrage aller de la Ligue des champions.

Lors de cette conférence de presse, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni était assis à ses côtés. Un journaliste a demandé à l'entraîneur ce qu'il pensait des progrès réalisés par son joueur.

Et Kovac a tressé les louanges de Tchouaméni : « Aurélien est arrivé six mois avant moi et nous savons tous qu'il est un grand talent français, avec un fort potentiel. Sa progression a été très bonne la saison dernière et je ne suis pas surpris qu'il ait été sélectionné pour l'Euro Espoirs. S'il continue à travailler dur, s'il m'écoute attentivement, il ira certainement en équipe de France A un jour. »

« Je sais qu'il est intelligent et qu'il sait ce qu'il faut faire pour y arriver. Il travaille beaucoup tous les jours, sur le terrain et en dehors, notamment individuellement en regardant des vidéos. C'est un titulaire dans mon équipe et il n'y a pas de raison pour moi qu'il n'aille pas en équipe de France un jour », a ajouté Kovac.

Arrivé à Monaco en janvier 2020, en provenance de Bordeaux, Aurélien Tchouaméni (21 ans) s'est imposé la saison dernière (42 matches toutes compétitions confondues) et il l'un des monégasques les plus en vue depuis la reprise de la Ligue 1 mais aussi de la Ligue des champions puisqu'il a marqué contre le Sparta Prague au troisième tour préliminaire.

Lors de la conférence de presse, il a expliqué la méthode Kovac et pourquoi elle marche : « Quand je suis arrivé de Bordeaux, c'était mon premier transfert. J'ai quitté le cocon dans lequel j'étais depuis mes débuts de footballeur. Donc j'ai eu une période d'adaptation en arrivant ici. Mais ensuite le coach Niko Kovac est arrivé. Au fur et à mesure des matchs j'ai compris de plus en plus ce qu'on attendait de moi, et ça s'est vu dans mes performances. C'est un coach rigoureux qui cherche à nous faire progresser. On a un groupe assez jeune donc de temps en temps il est derrière nous pour resserrer la vis. Mais c'est un grand coach qui nous fait beaucoup progresser, nous avons confiance en lui pour nous mener là où nous voulons être. »