Équipe de France - 100ème but en carrière pour Kylian Mbappé !

Buteur en Andorre ce mardi, Kylian Mbappé a inscrit le 100ème but de sa carrière professionnelle.

Critiqué pour une prestation en demi-teinte en samedi (2-0), Kylian Mbappé a repris ses bonnes habitudes ce mardi, pour le deuxième match de qualifications pour l' de l'équipe de , en Andorre.

La superstar du a ouvert le score d'un petit piqué après un service d'Antoine Griezmann et une longue course en profondeur. Et ce but - un geste qu'il a pris l'habitude de faire - n'est pas si anodin puisqu'il s'agit tout simplement du 100ème but de sa carrière toutes compétitions confondues.

Au total, le prodige de Bondy a inscrit 87 buts en club - avec l'AS puis le Paris Saint-Germain - et 13 réalisations en équipe de France (dont 4 en ).

Un fait d'arme de plus dans l'ascension fulgurante de l'attaquant français.