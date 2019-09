ENTRETIEN - EdF. Espoirs, Bryan Mbeumo (Brentford) : "Un été magique"

EXCLU GOAL.COM - Parti à Brentford, l'ex-Troyen Bryan Mbeumo (20 ans) raconte comment il a vécu son transfert et sa première convocation en Espoirs.

Il est l'un des nouveaux visages de l'équipe de Espoirs. Transféré à Brentford en Championship, après une belle saison à (10 buts, 3 passes décisives en L2), Bryan Mbeumo (20 ans) goûte à sa première convocation chez les Bleuets. Un peu timide, mais tout sourire avec le survêtement de l'équipe nationale sur le dos, l'attaquant est revenu pour Goal sur cet été qu'il qualifie de "magique".

Quel été pour vous Bryan avec ce transfert à Brentford et une première sélection en équipe de France Espoirs. Que demander de plus ?

Bryan Mbeumo : Je ne sais pas ce que je peux demander de plus. Franchement, c'est magique !

Vous attendiez-vous à cette convocation ?

Je ne vais pas dire que je m'y attendais, mais c'est vrai que je m'y étais préparé parce que je sortais d'une saison assez correcte avec Troyes. Pour moi, c'était possible, mais il ne fallait pas en faire une obsession. Il se trouve que j'y suis, et c'est tant mieux.

Vous avez marqué 10 buts la saison dernière. Vous étiez inarrêtable à un moment donné, mais dans quels domaines pensez-vous avoir le plus progressé ?

J'ai beaucoup progressé physiquement. J'avais besoin d'enchaîner les matches car plus tu joues et plus ça te forge. Mais c'est surtout mentalement que j'ai évolué. Plus jeune, j'avais des sautes d'humeur sur le terrain. J'ai réussi à corriger ça même si parfois je retombe un petit peu dans mes travers...

Comment cela se retranscrivait sur le terrain ?

C'était surtout des frustrations personnelles. Quand je ratais plusieurs choses à la suite, souvent je m'enterrais et maintenant je suis passé au-dessus de ça, même si parfois ça revient. C'est simple, je n'aime pas mal faire, mais ça se travaille. C'est comme tout.

"Le parcours de Neal Maupay à Brentford : un exemple à suivre "

Le week-end dernier, vous avez brillé avec Brentford en signant un but et une passe décisive. On a l'impression que ça se passe très bien depuis votre arrivée ?

Je me suis franchement bien adapté. En plus, il y a des Francophones [Julian Jeanvier et Saïd Benrahma]. Ça facilite les choses, je suis tout le temps avec eux. Mais j'essaye aussi de discuter et de rigoler avec les Anglais. Mon intégration se passe bien. Il faut que ça continue.

La barrière de la langue ne semble pas être un problème...

Je n'ai pas de problème avec ça. Sur le terrain, tout se passe bien. J'ai les bases, et si le coach voit que j'ai du mal à comprendre une consigne, il fait appel à Julian [Jeanvier] pour traduire, mais globalement je comprends et ça ne me pose pas de souci.

Un parcours à Brentford comme celui de Neal Maupay, parti cet été pour 20M€ en ( ), vous inspire-t-il ?

C'est sûr que c'est un exemple à suivre. Comme moi, il arrivait d'un club de , et c'est un élément que j'ai pris en compte. C'est le genre de parcours qui peut m'inspirer, ça fait partie des choses qui ont fait pencher la balance pour Brentford.

"Je pensais que j'allais rester en France, puis Brentford est arrivé... "

Le , qualifié en Europe League, était intéressé. Pourquoi ça ne s'est pas fait ?

C'est vrai que c'était le club le plus insistant. J'ai même eu le Président [Olivier Létang] au téléphone. Mais ils ont attendu, ils ont attendu... et Brentford est arrivé. Je suis allé visiter les installations, ça m'a vraiment plu. Je suis allé voir leur premier match de Championnat. La ferveur, l'ambiance, il n'y a pas mieux. Les stades anglais sont toujours pleins. J'aime aussi le style de jeu, box-to-box. Il y a beaucoup d'espaces et ça colle à ce que j'aime.

Votre envie première était pourtant de rester en France. Pourquoi avoir changé d'avis ?

Je pensais que j'allais rester en France aussi. Au départ, c'est ce dont on avait parlé avec mes agents [Frédéric Guerra, Thomas Guerra et François Héritier, ndlr], mais la visite à Brentford a vraiment fait pencher la balance. Très clairement, j'ai kiffé !

On avait parlé de aussi l'hiver dernier. Ont-ils vraiment bougé cet été ?

Ils étaient encore sur le dossier, mais pas autant que l'hiver dernier. Il y avait aussi, mais Rennes était le club français le plus intéressé. Et puis il y a eu Brentford.

Certains diront que vous prenez un risque en optant pour la Championship, notamment pour vos ambitions avec l'équipe nationale...

C'est peut-être un risque, mais il sera peut-être payant aussi. À vrai dire je n'ai pas réfléchi comme ça. C'est surtout une question d'équilibre personnel.

Quels sont vos objectifs désormais en club et en sélection ?

Je suis ambitieux et je veux faire mieux que la saison dernière du point de vue des statistiques. J'espère enchaîner le plus de matches possibles pour mettre toutes les chances de mon côté avec la sélection. Là, je profite, je donne le maximum et si le travail est fait en club, le reste suivra.

Propos recueillis par Benjamin Quarez, à Clairefontaine.