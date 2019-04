Entretien avec Martin Leprince, l'auteur du livre "Kylian Mbappé rendez-vous avec l'éternité"

Kylian Mbappé réalise une nouvelle saison très aboutie sur le plan individuel. Une réussite qui lui semblait promise depuis le plus jeune âge.

Martin Leprince, auteur de "Kylian Mbappé, rendez-vous avec l'éternité", retrace le parcours du jeune prodige de Bondy. Champion du monde l'été passé en avec les Bleus, double champion de avec puis le PSG, l'attaquant de 20 ans pourrait être une nouvelle fois sacré ce dimanche soir face à Monaco, à l'issue d'une saison où il devrait terminer meilleur buteur du championnat. Une ascension éclair qui semblait toute tracée.

Tout au long du livre, on a l'impression que dès le plus jeune âge, tout coule de source pour lui...

Martin Leprince : C'est facile de se dire ça une fois qu'il est champion du monde. C'est vrai que depuis tout petit, lui en est convaincu. Tout semble préparé autour de lui, aussi bien à Clairefontaine qu'au centre de formation de Monaco. On a toujours vu en lui de grands espoirs. Sa famille semble l'avoir extrêmement bien préparé à ça, dans l'idée de lui dire 'il va se passer ça, il faut que tu sois préparé à ça'. Cela explique en partie comment il a résisté à une pression hallucinante pour un jeune de son âge.

Quelle est l'importance de ses parents dans cette ascension ?

Ils connaissaient le milieu du foot avec l'expérience de Jirès Kembo qui était aussi passé par Clairefontaine et c'était déjà les parents qui avaient géré [son grand frère d'adoption Jirès Kembo Ekoko est devenu professionnel à Rennes]. Cela leur a permis de prendre le temps de la réflexion quand il y a eu le moment des négociations avec les clubs. Quand il est inscrit à Clairefontaine, il y a un nombre de clubs intéressés très important. L'un des objectifs était qu'il joue très vite en équipe première.

Etaient-ils confiants dès le départ sur son talent ? Quand sa mère dit à 'Si vous ne le prenez pas maintenant, vous le racheterez 50 millions dans quelques années', c'est révélateur.

Ils étaient tout à fait conscients de son potentiel. Je pense aussi qu'il n'y avait pas une envie qu'il parte à l'étranger aussi tôt. Même pour Monaco, son père a pris une année sabbatique pour l'accompagner, parce que l'éloignement n'est pas vécu facilement, cela aurait pu être un frein. Comme tous les très jeunes footballeurs, ce qui est compliqué à gérer, c'est l'éloignement avec les parents.

Dans votre livre, on découvre une image du joueur que l'on connaît peut-être moins, celle d'un jeune homme timide, parfois boudeur à Clairefontaine...

Il faisait vraiment petit par rapport aux autres, après il est devenu assez chambreur. Ce n'était pas un leader à Clairefontaine et ce n'était pas non plus le meilleur même s'il avait un potentiel technique assez hallucinant. D'autres étaient meilleurs que lui même s'ils n'ont pas eu un développement aussi rapide.

On l'a toujours vu célébrer ses titres avec retenue. Est-ce révélateur d'un certain caractère ?

C'est super intéressant la manière dont il célèbre ses titres, ce n'est pas anecdotique. En , il marque son premier but mais il ne déborde pas plus de joie que pour un but en championnat, cela vient comme quelque chose de relativement naturel. Lors de la finale, quand tous les autres sont ivres de bonheur, lui est heureux mais on a l'impression que c'est une étape et non pas l'aboutissement d'une vie, comme s'il avait tout prévu dans sa tête. Cela lui semble normal, ses objectifs personnels sont beaucoup plus hauts. Son Graal à lui est difficilement qualifiable. C'est complètement dingue, il a 20 ans il gagne la Coupe du monde et contrairement à Henry ou Trezeguet, en ayant été titulaire indiscutable, un élement majeur et l'homme qui fait gagner la rencontre la plus difficile contre l' .

Depuis les blessures de Cavani et Neymar, il enchaîne les bonnes performances. Est-il en train de passer un nouveau palier ?

Actuellement, ça ne doit pas être le meilleur moment de sa carrière, il y a une espèce de stagnation pour lui qui veut toujours tout gagner très vite car il n'a pas pu gagner la . Là c'était sur lui que s'appuyait l'équipe, il n'a pas été capable de faire la différence tout seul. Cela crée peut-être une forme de frustration parce que la notion de temps n'existe pas. Malgré tout, il résiste même à ces moments plus difficiles, il ne s'embourbe pas.

Malgé cela, il porte l'attaque du PSG depuis deux mois...

Il porte complètement l'attaque du PSG. Est-ce que pour juger de son vrai niveau il y a autre chose que la Ligue des champions ? Il ne faudrait pas qu'il soit dans une logique comme Ibrahimovic, un joueur qui porte une équipe dans une compétition (la , ndlr) ou les autres ne sont pas aussi fortes. Il lui reste encore des choses à montrer comme des Cristiano Ronaldo ou des Lionel Messi. Cela reste un petit quelque chose dans une progression déjà hors norme.

Va-t-il s'imposer dans l'axe sur le long terme, en club et en sélection ?

Arrivés à un certain niveau, les joueurs font ce qu'ils veulent et les autres autour vont s'adapter. Neymar peut-il s'adapter ? Cela pose la question du leadership. C'est un leader technique mais pas dans le vestiaire. Il sera amené à le devenir. Est-ce qu'à un moment vous pouvez avoir deux joueurs stratosphériques dans une même équipe ? Pour l'instant, tout se passe bien mais à un moment le foot à ce niveau-là ce n'est plus forcément une histoire de copains.

De quoi sera fait son avenir selon vous ? Va-t-il rester à Paris plusieurs saisons ?

Nous en France on a du mal à se rendre compte de son niveau parce qu'il est au PSG, un club pas encore sur le toit de l'Europe, qui n'a encore rien prouvé sportivement. La question c'est de savoir s'ils pourront franchir un cap supplémentaire et à ce moment-là Mbappé le franchira avec eux. Sinon, la question de son avenir va se poser.

Est-ce qu'il peut marquer l'histoire du PSG ?

Est-ce qu'il pourra être l'un des plus grands joueurs de l'histoire ? Dans ce cas, il marquera l'histoire du PSG. Avec Neymar, rien que par leur présence ils ont déjà marqué l'histoire du PSG.

Le retour sur le banc de Zinédine Zidane peut-il l'inciter à rejoindre le ?

Il a une relation avec Zidane, son club de cœur est le Real Madrid et ses rêves de grandeur se marient mieux avec le Real qu'avec le PSG. L'histoire entre Mbappé et le Real, ça paraît écrit même s'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, ce n'est pas juste le choix du cœur qui parle. Si une chose est sûre, c'est que Mbappé vise ce qu'il y a de plus haut.

Est-ce qu'il peut marquer l'histoire de ce sport comme l'ont fait Maradona ou Pelé ?

C'est possible. Au niveau du palmarès il est dans le coup pour avoir une carrière à la Pelé. La seule chose qui change c'est le nombre de buts, mais le football d'aujourd'hui n'est pas celui des années 1970. Pelé l'a addoubé alors qu'on lui a collé un paquet d'héritiers, c'est quand même un signe important.

Propos recuellis par Tom Binet