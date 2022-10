Entre Fournier et Galtier, Rivère a choisi son camp

Jean-Pierre Rivère, le président de Nice, a réagi ce samedi au sujet de la passe d’armes entre Julien Fournier et Christophe Galtier.

La semaine qui s’apprête à s’écouler a été marquée par les échanges musclés entre Julien Fournier et Christophe Galtier, respectivement ex-directeur sportif et ex-entraineur de l’OGC Nice. Les deux hommes se sont quittés en très mauvais termes et ne se sont pas gênés pour se déchirer par presse interposée.

Rivère a défendu Galtier

Fournier a suggéré que Galtier a fauté sur le plan éthique, indiquant que s’il révélait ce qu’il savait de lui il n’entrerait plus dans un vestiaire de football. Une offensive violente à laquelle le coach du PSG a répondu en déclarant qu’il n’était « pas du tout surpris » vu qu’il « connait le personnage ».

Pour arbitrer ce duel, et démêler le vrai du faux, Jean-Pierre Rivère, leur ancien supérieur hiérarchique, a été appelé à intervenir ce samedi. Au micro de Canal+, il a confirmé la mésentente entre les deux hommes mais a assuré que Galtier n’est pas du tout à blâmer.

« Les tensions oui, il y en a eues. J’étais à leur côté. Quand une saison est compliquée et qu’on est moins performants, ça crée nécessairement des tensions, a-t-il lâché. Mais, sincèrement, le sujet en question, il n’y a aucune matière à polémiquer ».

Fournier regrette ses propos

Rivère a poursuivi en révélant avoir discuté avec Fournier depuis l’éclatement de cette affaire : « Je ne comprends pas trop ce qu’il a voulu déclarer. Il n’y a pas de sujet et c’est une histoire qui va se dégonfler. Il m’a dit qu’il a été peut-être maladroit. Je connais Christophe (Galtier) et il n’y a pas de quoi en faire un évènement ».

Enfin, quand on lui a été demandé s’il n’y a pas eu des tensions relatives à la présence dans le groupe pro de nombreux joueurs faisant le ramadan, l’homme fort du Gym a assuré que non : « C’est qu’a un moment de saison la, y a des garçons qui respectent leur religion et ça se passe comme ça se passe, mais il n’y a pas de quoi en faire un évènement. C’est juste une divergence d’opinions ».