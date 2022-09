PSG - Christophe Galtier sur les déclarations de Julien Fournier : "Pas surpris connaissant le personnage"

A deux jours du match face à Nice, l'entraîneur du PSG a répondu aux accusations de son ancien directeur sportif chez les Aiglons.

Comment réagissez-vous aux déclarations de Julien Fournier, l'ancien directeur sur RMC ?

Je ne suis pas surpris de la manière dont il s'est exprimé. Quand on est entraîneur du PSG, on a une grande exposition et je ne veux pas me fatiguer à répondre sur tout ce qui se dit. Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage. Vraiment pas surpris du tout.

"Les joueurs ont de l'égo, mais ils ont envie de réussir ensemble"

On a vu un Neymar souriant au Havre, souriant face à la Tunisie au Parc des Princes. Comment analysez-vous sa transformation depuis le début de saison ?

Il est heureux et tout le monde le constate. Je répète que quand je suis arrivé dans ma prise de fonction, j'ai vu un joueur qui avait beaucoup travaillé et qui avait des objectifs avec son club et sa sélection. Et quand vous avez des objectifs, vous êtes performants et heureux.

Quelle analyse faîtes vous de la relation entre les stars en trois mois que vous êtes ici ?

Quand on parle de relation, on est dans le jeu. Mais quand on parle de collaboration, on est dans la relation humaine. Je suis surpris de devoir vous répéter la même chose. Depuis que je suis arrivé au PSG, tous les jours qui passent je vois des choses normales de la vie d'un vestiaire. Il n'y a rien qui m'a surpris ou qui m'interpelle. Les joueurs ont envie de réussir ensemble, ils sont aussi en compétition, en concurrence. Et quelques fois en concurrence sur leur performance parce que l'on a des grands champions avec de la personnalité, avec de l'égo mais on a un vestiaire qui est très agréable. Et c'est là qu'il y a un décalage entre ce que vous pouvez entendez, ce que vous pouvez voir sur quelques images d'un entraînement ou dans un match et ce que je vois au quotidien.

"On voulait un autre attaquant avec un profil différent"

Kylian Mbappé a profité de la fenêtre internationale pour comparer son utilisation en sélection et en club. Est-ce une réflexion qu'il a déjà partagé avec vous ? Est-ce que vous l'avez pris personnellement ou est-ce que vous pensez que c'est lié à la structure de l'effectif et au mercato ?

Je vous remercie pour cette question parce que vous avez donné la réponse et même les réponses. Oui on en a déjà parlé. Son analyse est juste. Il n'est pas dans la même configuration chez nous qu'avec l'équipe nationale. Ce sont des discussions que nous avons eues pendant la préparation et que j'ai eu avec notre président et Luis Campos avant de démarrer la saison sur la structure de notre secteur offensif. On était tous convaincus qu'il faillait un quatrième joueur avec un profil différent pour avoir différentes solutions. Ce quatrième joueur avec un profil différent n'est pas venu. C'est comme ça, c'est dommage. C'est une réflexion juste de la part de Kylian (Mbappé) qui a le joueur de référence dont on a parlé avec Luis Campos et le président. On a une animation avec d'autres profils qui est aussi. Je ne pense pas que Kylian ait moins de liberté. Il est surement plus cadenassé car il est seulement le seul point fixe en haut. Alors qu'en équipe de France il a quelqu'un qui lui permet de faire d'autres déplacements parce qu'il a un point de fixation qui s'appelle Olivier Giroud.

Quel regard portez-vous sur Nice, votre ancien club, et sur son début de saison ?

Ils ont recruté des joueurs qui sur le plan offensif connaissent bien la L1. Pépé, Laborde, Delort,... Je suis à distance les résultats des clubs où je suis passé. J'ai été heureux à Nice et avec qui j’ai beaucoup échangé avec les gens du clubs ces dernières heures. Il ya aussi un très bon entraîneur avec Lucien. Cela met un peu plus de temps à se mettre en place mais c’est un entraineur qui peut les mener là où ils veulent.

"Mettre les deux genoux à terre plus rapidement à nos adversaires"

Pouvez-vous nous donner des nouvelles des absents ?

Marco Verratti est suspendu et il avait reçu un coup au mollet à Lyon et s'entraînera normalement avec le groupe demain (vendredi). Il est suspendu pour le match et c'est aussi pour ça que l'on a laissé beaucoup de temps à notre staff médical pour le soigner. Il a beaucoup voyagé, a joué à Miami et New-York. J’ai souhaité lui laisser 48 heures de repos mais il va bien, il est en forme, heureux et marque des buts. Kylian s’est entraîné normalement hier (mercredi) et ce matin (jeudi) on l’a géré à l’intérieur avec un travail spécifique. Il a enchainé deux grosse semaines avec les matchs à Lyon et ceux des Bleus. Il sera à l’entraînement demain (vendredi).

Comment jugez-vous le manque d'efficacité de vos joueurs ? Et comment les remobiliser ?

Il y a aussi des gardiens adverses qui ont été performants. On en déjà parlé et je l'ai déjà signalé. Je ne cherche pas à faire comprendre mais leur rappeler que si on peut faire mal rapidement à un adversaire et si on peut lui mettre les deux genoux à terre rapidement ce sera toujours bénéfique sur la gestion du calendrier et des temps de jeu. On a eu un début de saison où été très efficace. La fatigue génère parfois des erreurs techniques. On a eu beaucoup de situations sur les derniers matchs contre Brest, Haïfa, l’OL, avec très peu de réussite. Ce qui génère de l’espoir chez l’adversaire et une débauche d’énergie chez les miens. Mais je finis par me demander s’ils ne font pas exprès pour rester plus longtemps sur le terrain (rires). Je plaisante bien sûr.