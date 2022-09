PSG : Julien Fournier menace gravement Christophe Galtier

L'ancien directeur sportif de Nice a révélé qu'il avait de quoi faire tomber Christophe Galtier s'il révèle tout au grand jour.

Christophe Galtier réalise un début de saison historique sur le banc du Paris Saint-Germain. Le technicien français réalise le meilleur début jamais enregistré sur le plan sportif pour un entraîneur du club de la capitale. Bien évidemment, tout n'est pas rose, puisque le champion de France avec Lille doit gérer les nombreuses stars et les égos dans le vestiaire avec son lot de polémiques.

"Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe"

Si Christophe Galtier doit gérer l'extra-sportif dans son vestiaire, il va peut-être bientôt devoir gérer une autre affaire importante l'impliquant personnellement. Invité dans l'émission de Jérôme Rothen sur RMC, Julien Fournier, ancien directeur sportif de l'OGC Nice qu'il a quitté cet été en raison de désaccord avec Christophe Galtier, entraîneur du club l'an dernier, a lancé de graves accusations à l'encontre de son ancien collègue.

Neymar sort ses griffes pour défendre Vinicius

"C'est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotiques. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe", a avancé Julien Fournier.

"Des choses bien plus graves que le foot"

"Mais ce ne sont pas des affaires de foot qui nous ont opposés. Ce sont des choses bien plus graves de mon point de vue, dès le début de la saison. Bien sûr, c'était indirectement lié au football. Ce sont des choses qui me touchent au plus profond. On avait des positions très éloignées, que ce soit Christophe, moi et même le président", a ajouté l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice.

PSG : Thiago Silva encense Neymar mais refuse de parler de sa relation avec Mbappé

"On a donc fait la saison et on a été, lui et moi, les plus professionnels possibles pour limiter l'impact négatif que ça aurait pu avoir sur l'équipe. Puis en fin d'année, il y a eu la séparation", a conclu Julien Fournier qui travaille désormais en Italie pour le club de Parme. Evasif, l'ancien directeur de l'OGC Nice n'a pas totalement vendu la mèche concernant ses reproches à Christophe Galtier.

Une chose est sûre, Julien Fournier a l'air bien sûr de lui et semble avoir en sa propriété "un dossier" pouvant mettre Christophe Galtier en grande difficulté. Une bien mauvaise nouvelle pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui risque d'être confronté à ce problème très prochainement, alors que tout semblait se passer pour le mieux jusqu'à présent dans sa nouvelle aventure parisienne.