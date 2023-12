Encore une Coupe du monde pour Messi ?

L'octuple Ballon d'Or a enfin mis la main sur le trophée qu'il convoitait le plus en conduisant son pays à la gloire mondiale lors de Qatar 2022.

L'octuple Ballon d'Or a enfin mis la main sur le trophée qu'il convoitait le plus en conduisant son pays à la gloire mondiale lors de Qatar 2022. Après avoir complété sa collection de médailles et cimenté sa position aux côtés de Diego Maradona et Pelé, Messi est resté prudent quant à son avenir international à long terme.

Paredes vend la mèche

Il a d'abord laissé entendre qu'il ne participerait plus à l'un des événements phares de la FIFA, mais il a depuis assoupli sa position. Le sélectionneur Lionel Scaloni espère voir son capitaine continuer à jouer, tandis que Gianni Infantino a audacieusement affirmé que Messi pourrait continuer à jouer jusqu'à l'âge de 47 ans lors de la Coupe du monde 2034.

Paredes n'est pas en mesure d'éclairer la réflexion de son illustre compatriote alors que des joueurs comme Nicolas Otamendi et Angel Di Maria réfléchissent eux aussi à la question de savoir s'il faut arrêter. "Nico est sûr de rester avec nous pendant un certain temps. Leo a fait un commentaire l'autre jour et a dit que si les choses se passaient bien et s'il se sentait en forme, il n'excluait rien".

La star de l'Inter Miami, Messi, fait toujours partie de l'équipe d'Argentine pour le moment, alors que se profile la Copa América en 2024. Le légendaire joueur de 36 ans compte 180 sélections et 106 buts pour l'Albiceleste.