Encore un ancien de l’OM à l’Inter Milan ?

Le mercato est dans son tout dernier virage et tous les clubs font l’impossible pour s’offrir leurs cibles.

C’est le cas de l’Inter Milan, qui fonce sur un ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Ceci après avoir réussi à s’offrir Alexis Sanchez cet été.

Un ancien de l’OM attendu à l’Inter

S’il a pu réussir à faire revenir Alexis Sanchez gratuitement cet été en provenance de l’Olympique de Marseille, l’Inter Milan a encore ses yeux sur un des anciens de la formation phocéenne. En quête d’un milieu de terrain pour renforcer leur effectif, les Nerazzurri envisagent de recruter un top joueur avant la fin du mercato, ce vendredi.

En effet, selon les informations de Sky Sports, les Nerazzurri ont approché Maxime Lopez, actuel joueur de Sassuolo passé par l’Olympique de Marseille. A en croire le média italien, il y a eu des contacts avec le joueur, qui fait l’objet des intérêts de plusieurs autres clubs à l’étranger. Mais les bonnes relations avec le club de Neroverde pourraient l'opération d’ici vendredi.

Faut-il rappeler que Maxime Lopez a fait le centre de formation de l’Olympique de Marseille et intègre les U19 en 2013 avant de retrouver le groupe professionnel une année plus tard avant d’être vendu à Sassuolo en 2021 après un prêt en 2020. Avec Marseille, il dispute un total de 113 matchs en Ligue 1 pour quatre buts inscrits et 14 passes décisives.