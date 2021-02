"En tant qu'attaquant, vous voulez marquer" - Werner admet sa déception personnelle malgré la victoire de Chelsea

L'ancien attaquant du RB Leipzig n'a pas trouvé le filet depuis novembre, et il a admis que cela commence à devenir frustrant.

L'attaquant de Chelsea, Timo Werner, a admis que sa période de disette face au but commençait à l'atteindre mentalement - malgré les deux buts inscrits par les Blues qui ont battu Sheffield United à l'extérieur ce dimanche soir. La série d'invincibilité de Thomas Tuchel en tant qu'entraîneur de Chelsea a continué à Bramall Lane alors que les buts de Mason Mount et Jorginho ont permis au club londonien de prendre le maximum de points.

Antonio Rudiger a marqué un but contre son camp pour les hôtes - le premier but que Chelsea a concédé sous l'Allemand. Cependant, l'émotion dominante était le plaisir de la victoire - et cela vaut également pour Werner, bien que l'ancien attaquant du RB Leipzig ait admis qu'elle était teintée de frustration. Le joueur de 24 ans n'a plus marqué depuis novembre, lorsque les Blues ont affronté pour la dernière fois les hommes de Steel City.

"Dans l'ensemble, c'est une bonne victoire pour nous, difficile contre un Sheffield United très bas et fier de continuer nos dernières victoires", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Pour moi, encore une fois, il n'y avait pas de but, mais c'est bon de voir que je peux aider l'équipe avec d'autres choses. Je suis heureux quand nous gagnons et avec deux passes décisives, mais en tant qu'attaquant, vous voulez marquer, cela fait longtemps et je n'ai pas passé si longtemps sans dans ma carrière. Les buts viendront".

Werner veut marquer dans le jeu

Il a écarté la suggestion selon laquelle il aurait dû être autorisé à tirer un penalty après l'avoir obtenu. "À l'avenir, je pourrais peut-être tirer un penalty, mais à ce moment-là, je dois marquer des buts normaux avant de prendre un penalty", a-t-il déclaré. "C'était un penalty clair et j'ai été choqué qu'il n'ait pas été donné tout de suite. Le VAR aide l'arbitre". Jorginho, tireur habituel, s'est chargé de transformer la sentence.

Pendant ce temps, Timo Werner ne tarit pas d'éloges pour son compatriote Thomas Tuchel, qui a supervisé trois victoires et un match nul depuis qu'il a pris la tête de l'équipe de Stamford Bridge, les propulsant dans la course à la Ligue des champions, alors que Chelsea était en grande difficulté et accumulait beaucoup de retard sur ses concurrents directs au fil des semaines.

"Chaque entraîneur est différent, il nous donne beaucoup d'idées et maintenant je joue à gauche et je peux jouer derrière l'attaquant ou en tant que 10", a-t-il déclaré. "C'est très bien pour moi et les dernières victoires ont également été une bonne chose pour l'entraîneur". Chelsea va désormais devoir enchaîner avec un mois de février relativement tranquille jusqu'au choc contre Manchester United.