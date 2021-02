Sheffield United - Chelsea (1-2), les Blues enchainent

Les Blues de Chelsea ont poursuivi sur leur lancée ce dimanche en l’emportant sur le terrain du dernier (2-1).

L’aventure de Thomas Tuchel à Chelsea ne pouvait pas mieux commencer. Au bout de quatre matches, il présente un bilan quasi parfait de 10 points pris sur 12 possibles. Et ce dimanche, sa formation a aligné un troisième succès de rang, sur la pelouse de Sheffield United (1-2).

Bramall Lane n’est pas vraiment une forteresse imprenable cette saison, mais encore fallait-il assumer le statut de favori. Les Londoniens l’ont fait, en signant une prestation assez aboutie, même si le score final ne le laisse pas vraiment deviner.

Werner doublement décisif

N’était-ce le but contre son camp d’Antonio Rudiger à la 54e, Chelsea aurait assurément connu une soirée relativement tranquille. Mais, le geste malencontreux du défenseur allemand a étiré un peu le suspense dans cette partie, puisqu’il a permis à Sheffield de revenir à un but partout.

L'article continue ci-dessous

L’espoir des locaux n’a cependant pas duré trop longtemps. A peine quatre minutes plus tard, les Blues ont repris l’avantage (58e). Une faute du gardien adverse sur Timo Werner, qui se présentait seul face à lui, a débouché sur un pénalty suite à une intervention de la VAR. Souvent malheureux dans cet exercice cette saison, Jorginho ne s’est pas manqué cette fois-ci, assurant le second but des siens.

Le premier de Chelsea a été l’œuvre de Mason Mount. Le milieu anglais a fait mouche d’une frappe croisée du gauche, suite à une remise en retrait de Werner. L’ancien joueur de Derby County se montre à la hauteur des attentes que place en lui Tuchel, vu qu’il l’aligne systématiquement comme titulaire depuis trois matches.

Avec son succès du jour, Chelsea fait un joli bond de quatre places au classement pour se retrouver cinquième. Les Blues reviennent en course pour la qualification en Ligue des Champions, vu qu’ils n’ont plus qu’un point de retard sur Liverpool (4e), étrillé plus tôt ce dimanche par Manchester City.