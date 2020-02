Emre Can s'engage jusqu'en 2024 avec le Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund a rendu permanent le contrat de prêt d'Emre Can, signant avec le milieu de terrain un contrat de quatre ans.

Emre Can n'a disputé que deux matches de pour Dortmund depuis son arrivée en prêt en provenance de la , en janvier dernier. Et le BvB a déjà pris une décision le concernant.

Le milieu de terrain a notamment marqué un superbe but sur une sublime frappe de loin lors de ses débuts contre son ancien club du . Dortmund a donc décidé de rendre son transfert permanent en payant les 25M€ de sa clause.

Cette saison, Can s'est retrouvé derrière Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot et Aaron Ramsey à la Juventus, étant exclu de l'équipe des Bianconeri en Champions League et ne faisant que huit apparitions en .

Désireux d'obtenir une place en sélection allemande en vue de l' cet été, Can est retourné dans son pays natal à la recherche d'un temps de jeu plus fourni.