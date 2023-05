Emiliano Martinez explique sa danse face à l'équipe de France

Emiliano Martinez a admis qu'il était parfois comme un enfant sur le terrain, d'où sa danse folle contre la France en finale de la Coupe du monde.

Les folies du gardien argentin ont permis à son équipe de remporter le trophée de la Coupe du monde au Qatar l'année dernière. Après que la France a manqué son deuxième tir au but, Martinez a été vu en train de danser près de la ligne de but. Le gardien a expliqué que la danse ne lui venait pas naturellement, mais que les circonstances de ce jour-là l'avaient poussé à se comporter comme un enfant sur le terrain.

Au micro de la BBC, le gardien d'Aston Villa a déclaré : "Les gens m'ont demandé si je m'étais entraîné à danser. Non. Je n'ai jamais dansé comme je l'ai fait après ce deuxième penalty manqué... jamais de ma vie. C'est ce que je suis parfois. Je suis un enfant sur le terrain. Je ne vois pas ce qui va se passer ensuite".

Martinez a été le héros de l'Albiceleste lors des quarts de finale et de la finale contre les Pays-Bas et la France, respectivement, où les tirs au but ont été nécessaires pour déterminer l'issue des matches. Un an plus tôt, en 2021, il a également joué un rôle crucial dans la qualification de l'Argentine pour la finale de la Copa América en battant la Colombie aux tirs au but. Les Argentins ont ensuite remporté le trophée.

Le gardien argentin de 30 ans sera à nouveau en action dimanche lors du dernier match de la saison de Premier League entre Aston Villa et Brighton.