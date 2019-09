Éliminatoires Euro 2020 - Elseid Hysaj (Albanie) : "On peut gagner face aux Bleus"

Le joueur de Naples et capitaine de la sélection albanaise estime que son équipe est capable de réaliser l'exploit samedi soir au Stade de France.

Dans le groupe H des éliminatoires de l' , la retrouve samedi soir l'Albanie, trois ans après leur rencontre accrochée lors de l'Euro 2016 (victoire 2-1 des Bleus). Si les Bleus sont devenus depuis champions du monde, les Albanais rêvent de créer la sensation au Stade de France.

Elseid Hysaj a en tout cas cette ambition. Le défenseur de veut que son équipe soit déterminée face aux hommes de Didier Deschamps. "Nous voulons un résultat, nous ne partons pas pour perdre. La France est la France mais je suis sûr qu'avec ce groupe et ce sélectionneur (l'Italien Edoardo Reja) nous avons les moyens de montrer notre valeur."

"Nous y allons avec l'idée de prendre des points"

Le capitaine de l'équipe nationale albanaise est convaincu que l'exploit est en tout cas possible face aux Bleus. "Nous y allons avec l'idée de prendre des points, un ou trois, de bien jouer, de prendre possession du terrain. On affrontera peut-être une équipe plus forte, mais l'Albanie peut gagner."

Dans son histoire récente, l'Albanie a déjà dominé l'Équipe de France. C'était en juin 2015 lors d'un match amical. Olivier Giroud, Alexandre Lacazette, Patrice Évra et Antoine Griezmann étaient notamment sur la pelouse ce jour-là.