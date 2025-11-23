Elche - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le silence des buteurs madrilènes devient assourdissant. Muet lors de ses deux dernières sorties face à Liverpool (0-1) et au Rayo Vallecano (0-0), le Real Madrid, leader de la Liga, traverse sa première véritable panne sèche de la saison. Ce dimanche soir à Elche, les hommes de Xabi Alonso ont une double mission : retrouver le chemin des filets pour ne pas laisser le doute s'installer, et repasser devant le FC Barcelone au classement.

La "Mbappé-dépendance" au cœur des débats

Cette disette offensive a réveillé un vieux démon dans la presse espagnole : la "Mbappé-dépendance". Meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations, le Français n'a pas cadré le moindre tir lors des deux derniers matchs, et c'est toute la machine merengue qui s'est enrayée. Xabi Alonso refuse de parler de dépendance, rappelant que le but est "l'affaire de toute l'équipe", mais la pression est immense sur les épaules du numéro 9 pour qu'il relance la machine.

Le retour d'Alexander-Arnold pour dynamiter le couloir

Pour l'aider, le Real pourra compter sur un renfort de poids : Trent Alexander-Arnold. De retour de blessure, le latéral anglais devrait être titulaire. Sa qualité de centre et sa vision du jeu sont attendues pour apporter ce "piquant offensif" qui a tant manqué récemment. Une bonne nouvelle qui compense à peine le forfait d'Éder Militão, blessé avec le Brésil, obligeant encore une fois à un bricolage défensif.

Elche, le promu joueur qui ne ferme pas le jeu

L'adversaire, Elche, est l'une des belles surprises de ce début de saison. Invaincus à domicile et adeptes d'un jeu de possession ambitieux (3ème meilleur taux de Liga), les hommes d'Eder Sarabia ne viendront pas en victimes. Bien que sur une série de cinq matchs sans victoire, ils croient en leur chance de faire tomber le géant madrilène pour la première fois depuis 1978, profitant de ses doutes actuels.

Infos des équipes et compositions

Infos de l'équipe Elche

Elche aborde ce déplacement avec un groupe quasiment au complet. La seule vraie interrogation concerne Pedro Bigas, toujours freiné par une gêne persistante et dont la présence reste incertaine à l’approche du match. Pour le reste, le staff dispose d’un effectif au complet et pourrait reconduire l’équipe alignée face à la Real Sociedad, tant la prestation avait été aboutie.

Dans ce contexte, Alvaro Rodriguez, buteur lors du dernier match et ancien espoir du Real Madrid, devrait de nouveau mener l’attaque dans le 4-1-4-1 de Sarabia. Autour de lui, les soutiens offensifs ne manqueront pas, notamment Rafa Mir et Josan, tous deux attendus pour dynamiser les transitions et apporter de la présence autour du jeune avant-centre.

Infos de l'équipe Real Madrid

Le Real Madrid aborde son déplacement du week-end avec une infirmerie encore chargée. Antonio Rüdiger et Dani Carvajal restent indisponibles, tandis que Eder Militão poursuit sa convalescence après sa blessure contractée avec le Brésil. Dean Huijsen demeure très incertain, ce qui pourrait forcer David Alaba et Raúl Asencio à être associés en charnière si le premier est apte.

Plusieurs bonnes nouvelles néanmoins : Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé devraient tenir leur place malgré les pépins rencontrés pendant la trêve. Les cas Tchouaméni et Franco Mastantuono seront évalués au dernier moment. Avec autant d’incertitudes défensives, Alonso pourrait envisager un système plus flexible, permettant notamment à Jude Bellingham d’évoluer plus haut, derrière le duo Mbappé – Vinicius Jr.

La forme des deux équipes

