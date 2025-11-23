Mbappé sous le feu des critiques, Xabi Alonso s'exprime

Le transfert du joueur de 27 ans en provenance de Liverpool n'a pas encore porté ses fruits dans la capitale espagnole, des blessures récurrentes le limitant à de brèves apparitions et à seulement deux titularisations en Liga.

Des débuts difficiles en Espagne pour TAA

Alexander-Arnold n'a joué que neuf minutes lors de la défaite 1-0 du Real Madrid à Anfield en Ligue des Champions, où il a été copieusement hué par le public local, suivies de sept minutes lors du match nul et vierge contre le Rayo Vallecano. Ses débuts hésitants lui ont valu des critiques dans la presse espagnole, ajoutant une pression supplémentaire à un joueur qui doit gérer un changement majeur de club et de nouvelles exigences tactiques. Son temps de jeu limité a largement contribué à la décision du sélectionneur anglais, Thomas Tuchel, de ne pas le retenir dans la dernière liste de l'équipe nationale. Cependant, Alonso a assuré que l'arrière droit est désormais prêt physiquement et mentalement après deux semaines de travail intensif à Valdebebas pendant la trêve internationale.

Alonso a déclaré aux journalistes : « Pendant cette trêve, nous avons travaillé avec Trent, collectivement et individuellement, après ses blessures. Le fait que Trent soit en meilleure forme nous offre plus d'options à ce poste, et nous avons d'autres joueurs également. Fede [Valverde] est toujours là. [Eder] Militao a joué arrière droit avec le Brésil l'autre jour, et Raul [Asencio] peut aussi y jouer. »

L'attaque du Real Madrid sous le feu des critiques

Si l'absence d'Alexander-Arnold a contribué à un manque d'équilibre, le principal problème du Real Madrid ces dernières semaines a été le manque de buts. Les Merengues n'ont pas réussi à marquer contre Liverpool ni Vallecano, et Kylian Mbappé n'a pas cadré un seul tir lors de ces deux rencontres. Cependant, Alonso a refusé de pointer du doigt son attaquant vedette.

« Nous n'avons pas marqué à Liverpool ni à Vallecas, mais ce n'est pas seulement la faute de Kylian, c'est celle de l'équipe », a déclaré Alonso. « Quand on ne marque pas, il faut trouver des solutions : les ailiers, les milieux, les coups de pied arrêtés… Les buts reviendront, je n'en doute pas. »

Cependant, Mbappé a essuyé de nouvelles critiques après s'être envolé pour Dubaï pendant la trêve internationale, suite à son exclusion de la sélection des Bleus par la Fédération Française de Football (FFF) en raison d'une « inflammation de la cheville droite nécessitant des examens complémentaires ». Son voyage soudain à Dubaï, sans consultation médicale à Madrid, a soulevé des questions quant à son professionnalisme.

Interrogé par L'Équipe TV, le sélectionneur français Didier Deschamps a expliqué : « Il souffre d'une inflammation quasi chronique, car il a ce problème à la cheville depuis un certain temps. Même si cela ne l'empêche pas de jouer, je pense qu'il n'y a pas de risque à prendre, étant donné que nous sommes déjà qualifiés et que je l'ai mis à la disposition du Real Madrid. »

Le président de la FFF, Philippe Diallo, a apporté des précisions sur l'état de santé de Mbappé : « Il traverse actuellement une période délicate. Lorsqu'il est le meilleur joueur du monde, il devient un atout irremplaçable pour l'équipe de France. Mon seul souhait est qu'il retrouve son meilleur niveau et nous rejoigne en mars pour la prochaine convocation, en nous apportant tout ce qu'il a toujours donné. »