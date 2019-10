El-Hadji Diouf pense que Mbappé peut gagner le Ballon d'Or s'il quitte le PSG

L'ancien attaquant sénégalais a évoqué le cas du jeune attaquant : il pourrait gagner le Ballon d'Or à condition de partir du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé a marqué les esprits mardi soir en avec un triplé sur la pelouse du (victoire 5-0). Remplaçant au coup d'envoi, le jeune attaquant français n'a eu besoin que de quelques minutes pour faire parler la poudre. Nommé dans la liste du Ballon d'Or 2019, l'avant-centre de 20 ans a le potentiel pour remporter la récompense individuelle suprême dans les prochaines années selon El-Hadji Diouf.

"Il faut qu'il aille dans une institution"

Interrogé par Le Parisien au sujet de l'ancien attaquant de l'AS , Diouf estime qu'il doit cependant quitter le PSG et la pour être sacré. "Il peut être au moins cinq fois Ballon d'Or, parce qu'il est si jeune et qu'il a le talent… mais il faut qu'il aille dans une institution."

L'ancien joueur de Lens et développe plus en détails sa théorie. "Vous savez que pour gagner le Ballon d'Or, il faut quitter la . Le seul joueur qui est arrivé à le gagner en étant en est Jean-Pierre Papin (...) il évoluait dans une équipe de Marseille qui jouait la finale de la Ligue des champions. Tu peux perdre la finale et gagner le Ballon d'Or, mais tu ne peux pas si tu es éliminé en 8es de finale. Pas en jouant en France, avec tout le respect que j'ai pour ce championnat qui m'a formé."

Quatrième pour l'édition 2018, Kylian Mbappé possède moins d'arguments que Sadio Mané, Lionel Messi ou encore Virgil van Dijk pour cette année 2019. Le lauréat sera connu le lundi 2 décembre prochain.