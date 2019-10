EDF - Didier Deschamps sur Karim Benzema : "Un choix sportif, point barre"

Dans le cadre d'un documentaire consacré à sa vie diffusé sur TF1 vendredi soir, Didier Deschamps est revenu avec fermeté sur le cas Karim Benzema.

Vendredi soir, la France a signé un précieux succès (0-1) en Islande, pour le compte des qualifications à l' . Une victoire sur la plus petite des marges, signée d'un but inscrit par l'attaquant Olivier Giroud sur pénalty. Décrié, critiqué et parfois moqué, le joueur de a encore répondu présent.

Sujet aux critiques depuis des années, il faut dire qu'Olivier Giroud est, dans l'inconscient collectif, indirectement victime du traitement réservé à Karim Benzema, son prédécesseur à la pointe de l'attaque des Bleus. Anciennement lié à des affaires d'ordre judiciaire, le Français du , considéré comme l'un des meilleurs attaquants de la planète, n'est plus sélectionné depuis octobre 2015 en Equipe de , soit près de quatre ans loin des Bleus.

"Il peut y avoir plusieurs versions mais une seule vérité"

Une absence qui passe mal pour de nombreux supporters, qui ne cessent, lors de chaque rassemblement, de le rappeler au sélectionneur Didier Deschamps. Vendredi soir, quelques minutes après la victoire des Bleus en Islande, le technicien a de nouveau mis les choses au clair concernant Karim Benzema, pour le bien d'un documentaire diffusé sur TF1 appelé "Didier face à Deschamps", revenant en détails sur toutes les dates clés de la carrière du Basque.

"C’est un choix sportif, point barre ! Je pense que ce n’est pas un bien pour l’équipe de France. Je n’ai pas dit que c’était un mal. Ce n’est pas non plus pour mon plaisir ou à l’encontre de… Mais c’est parce que je considère les choses par rapport à l’équipe de France et ce que représente ce maillot. C’est tout", a réaffirmé le sélectionneur dans le documentaire qui lui est consacré sur TF1, évoquant ensuite les accusations de racisme dont il avait notamment fait l'objet.

"Il n’y a qu’une vérité dans la vie. Il peut y avoir plusieurs versions mais une seule vérité. J’ai beaucoup de mal avec ceux qui veulent faire croire que c’est la vérité. Cela dépasse tout entendement, je ne suis pas dans le football pour ça", a ainsi ajouté Didier Deschamps, apparu très touché par ces polémiques.