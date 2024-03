Eden Hazard, l'incroyable comeback !

La légende de Chelsea, Eden Hazard, fera un bref retour au football pour participer à la Kings World Cup au Mexique plus tard cette année.

L'ex-star de Chelsea, Eden Hazard, a pris sa retraite l'année dernière après une période décevante marquée par des blessures avec le Real Madrid.

Le joueur de 33 ans va toutefois rechausser les crampons, comme le rapporte ESPN , puisqu'il a accepté de participer à la compétition à sept en Amérique du Nord cette année. L'ancien défenseur de Manchester United et de l'Angleterre Rio Ferdinand, Zlatan Ibrahimovic et Neymar participeront également à la compétition au Mexique.

Hazard représentera le Deptostra FC, une équipe dirigée par la streamer belge Celine Dept, tandis que Ferdinand alignera sa propre équipe, le Five FC, et que Mario Gotze dirigera le Youniors FC aux côtés de la star allemande de TikTok, Younes Zarou. La Kings World Cup a été lancée par l'ancien défenseur espagnol et barcelonais Gerard Piqué.

Elle vise à introduire des règles de type jeu vidéo dans le football. Les équipes joueront des matchs de 40 minutes avec sept joueurs par équipe. Les matchs comporteront des périodes où les buts compteront double et un dé sera lancé pour déterminer combien de joueurs doivent être retirés du terrain. Au total, 32 équipes participeront à la compétition au Mexique cette année. La Coupe du monde des rois se déroulera du 26 mai au 9 juin.