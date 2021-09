Juventus : Pour Massilimialo Allegri, "la vie continue" sans Cristiano Ronaldo

L'entraîneur des Bianconeri veut tourner la page d'une longue saga et se concentrer sur le présent plutôt que sur le passé.

Massimiliano Allegri a fait fi du départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus. Le patron des Bianconeri a déclaré que "la vie continue" sans un joueur qui "ne voulait plus jouer pour le club".

La fenêtre de transfert de l'été à Turin s'est terminée avec une sortie stupéfiante et des questions se posent sur la réussite d'un séjour de trois ans en Italie pour le quintuple Ballon d'Or.

Allegri est impatient de clore ce chapitre, alors que Ronaldo fait désormais partie du passé de la Juve.

Discutant du départ de Cr7 avant un périple à Naples samedi, Allegri a déclaré aux journalistes : "Ronaldo ne voulait plus jouer pour la Juventus, il est donc retourné à United.

"Cela aurait été sa dernière saison à la Juventus, donc nous avons anticipé ce que nous aurions fait l'été prochain.

"Cristiano a passé trois années incroyables à la Juventus et nous lui souhaitons le meilleur, mais la vie continue.

"Je n'aime pas penser à ce qui aurait pu se passer, dans la vie il faut être pratique. Ici, à la Juventus, c'est le groupe qui a toujours gagné des trophées, pas le footballeur seul.

"Nous avons dans notre ADN cette caractéristique faite d'amour de soi et de sacrifice. Pour être compétitifs et gagner, nous devons avoir de l'ambition et de la passion."

Les Bianconeri s'apprêtent à disputer leur première sortie de 2021-22 sans Ronaldo à leur disposition, et plusieurs autres stars devraient manquer à l'appel à Naples.

L'article continue ci-dessous

Allegri a pris la décision de ne pas sélectionner Paulo Dybala, Alex Sandro et Rodrigo Bentancur en raison de leurs obligations de qualification pour la Coupe du monde en Amérique du Sud.

"J'ai décidé de laisser les Sud-Américains à la maison parce qu'ils reviendront trop tard", a déclaré Allegri.

"Cuadrado était le seul qui aurait pu rejoindre l'équipe, mais il a souffert d'une grippe intestinale. Il n'est même pas encore rentré en Italie. Il est toujours en Colombie pour passer des examens médicaux."