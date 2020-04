Thuram : "Dugarry était aussi fort que Zidane"

L’ancien international français, Lilian Thuram, estime que Christophe Dugarry n’avait rien à envier durant sa jeunesse à Zinedine Zidane.

Durant sa carrière et même longtemps après, Christophe Dugarry a souvent été cible de moqueries de la part de ses compatriotes. Le champion du monde 1998 est notamment raillé pour son manque d’efficacité devant les buts, et aussi pour le fait d’avoir une trop grande haute estime de soi-même.

Jusque-là, « Duga » n’a pas été vraiment défendu par ceux qui l’ont connu comme joueur. Le tir a été rectifié par Lilian Thuram, son ancien coéquipier en sélection. Lors d’une intervention sur RMC Sport, ce dernier a déclaré : « Je ne rigole pas. Je sais qu’il y a une polémique parce que Duga a dit que... Mais je peux vous avouer que Duga, quand il était jeune, il était trop fort. Ecoutez-moi bien. Les gens qui le prennent pour un con quand il dit que techniquement, il était aussi fort que Zizou: mais c’est la réalité ! Vous ne vous rendez pas compte. Je me souviens d’un match contre la Roma. Et même contre . Les mecs disaient: c’est qui lui? Par contre, Dugarry, il a toujours été limite. Les mecs lui disaient ‘oh jeune, calme-toi’. Et il répondait ‘oh, tu t’appelles comment toi’? Franchement, Duga, il était trop fort. »

Dugarry : « Y a des fils qui se sont touchés »

Une observation qui a bien sûr fait plaisir au principal intéressé. Réaliste, il a avoué : « Je déconnais un peu sur le terrain… Il m’a manqué quelque chose à un moment. Il y a les fils qui se sont touchés ! »

Tout en comparant Dugarry à Zidane, le héros de la demie du Mondial 98 a admis que l’actuel coach du Real était un génie et aussi un compétiteur hors pair : « On avait tous les deux beaucoup de talent, avait expliqué l’ancien Bordelais. Mais ce qui fait que Zizou est devenu Zizou, c’est le travail. (…) A son âge, on avait à peu près le même niveau technique. On avait des ressemblances au niveau du potentiel et du talent. Sauf que lui, il a bossé comme un malade. Et moi, je n’ai pas bossé. Mais je ne dis pas qu’en bossant, j’aurais réussir à devenir comme Zidane. C’est un compétiteur hors pair. Il y a une somme de travail, de mental. C’est inimaginable ».