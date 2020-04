Trezeguet nomme ses plus grands coéquipiers et ses adversaires les plus coriaces

L'ancien international français a également évoqué son penalty raté en finale de la Coupe du monde 2006.

L'ancien attaquant de la , David Trezeguet, a déclaré que voir certains des meilleurs joueurs du monde rester après l'entraînement à la Juventus pour continuer à travailler et progresser l'avait inspiré à être un meilleur joueur. David Trezeguet a passé 10 saisons avec le club de entre 2000 et 2010, restant fidèle même si la Juve a été reléguée en Serie B en 2006 au milieu du scandale des matchs truqués du Calciopoli.

Il a remporté deux titres de champion d' avec le club turinois en 2002 et 2003, et a joué aux côtés de certains des meilleurs footballeurs du monde, dont Zinedine Zidane et Alessandro Del Piero. David Trezeguet a déclaré que voir même les meilleurs joueurs du monde faire un entraînement supplémentaire était ce qui lui restait en mémoire et l'a aidé à prospérer en tant qu'attaquant dans une ligue notoirement défensive.

Il a déclaré à Sky Sport: "À la Juve, j'ai appris à toujours vouloir gagner et à être un protagoniste. L'entraînement en Italie est impressionnant, c'est le championnat le plus difficile de tous pour les attaquants. Personnellement, j'ai été impressionné de voir de nombreux joueurs du plus haut niveau, tels que Del Piero, Zidane, continuant après l'entraînement pour s'améliorer". Trezeguet a marqué 123 buts en 214 matches de , et s'est heurté à certains des meilleurs et des plus durs défenseurs du football mondial.

"Couto et Mihajlovic, les défenseurs les plus coriaces"

De toutes ses batailles avec des défenseurs à travers l'Italie, le Français se souvient de ses combats avec les défenseurs centraux de l' et de la comme étant ses rencontres les plus difficiles : "En Serie A, il y avait des gens comme Paolo Maldini et Alessandro Costacurta, qui étaient certainement des défenseurs très agressifs, mais la pire paire défensive était celle de la Lazio avec Fernando Couto et Sinisa Mihajlovic".

"J'ai beaucoup travaillé sur l'approche mentale des défenseurs, je parlais tellement avec Ciro Ferrara, Paolo Montero et Mark Iuliano. Ils m'ont dit où les défenseurs pouvaient se tromper et leurs suggestions ont alimenté ma progression", a ajouté le Français. David Trezeguet a également connu une carrière internationale réussie, marquant 34 buts en 71 apparitions - le plus célèbre étant le but en or permettant de battre l'Italie en finale de l'Euro 2000 et de réaliser le doublé Euro- avec l'équipe de , lui qui était déjà dans l'équipe deux ans plus tôt lors du succès des Bleus à domicile.

Cependant, il a également enduré un chagrin avec sa sélection nationale, manquant le penalty décisif lors de la séance de tirs aux but en finale de la Coupe du monde 2006, permettant aux Italiens de se venger en . Trezeguet a déclaré que tout le tournoi avait été difficile, mais l'expérience a été bonne pour lui à long terme : "Jusque-là, la Coupe du Monde n'avait pas été très amusante pour moi. C'est l'année où la Juve a été relégué en Serie B. J'ai pris mes responsabilités. Chaque penalty a sa propre histoire. Celui contre Buffon, je l'ai bien frappé, mais malheureusement, c'est comme ça. Ces difficultés m'ont rendu plus fort, plus fort mentalement".