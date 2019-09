Dortmund - Le gros coup de gueule de Marco Reus

Rattrapé sur le fil par l' (2-2) dimanche, le a perdu deux points sur le qui est repassé devant en . Fragile défensivement, le BVB tenait la victoire jusqu'à la 88e minute et un but contre-son-camp de Thomas Delaney.

Ce scénario a eu le don d'exaspérer Marco Reus. Le capitaine du BVB a fustigé l'attitude de ses coéquipiers en fin de rencontre. "Cela me fatigue. Nous avons défendu stupidement, mais ne venez pas me parler de mentalité de m**** maintenant", a-t-il commenté au micro de Sky au coup de sifflet final.

Marco Reus: "I'm so sick of you guys with your mentality bullshit." #BVB #SGEBVB https://t.co/ts2ViCmSg3