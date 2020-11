Dortmund - Haaland : "Moukoko est le plus grand talent au monde"

Le serial buteur norvégien en est convaincu, la nouvelle pépite du Borussia Dortmund va tout emporter sur son passage.

Erling Haaland a déclaré que Youssoufa Moukoko est "le plus grand talent du monde en ce moment" après avoir fait ses débuts avec le ce samedi.

Un jour seulement après son 16e anniversaire, Moukoko a été aligné contre le à la 85e minute, avec une avance de 5-2 de son équipe, devenant ainsi le plus jeune joueur de de tous les temps.

Haaland, qui a été remplacé par Moukoko, est largement considéré comme l'un des meilleurs espoirs du football et a récemment reçu le Golden Boy Award. La star norvégienne est cependant convaincue que Moukoko a le potentiel pour pourquoi pas le devancer - notant que l'âge est un facteur déterminant pour l'adolescent.

"Je pense qu'il est le plus grand talent du monde en ce moment. 16 ans et un jour, c'est assez étonnant. Il a une grande carrière devant lui", a déclaré le Norvégien à ESPN.

Interrogé sur son propre talent en comparaison, il a ajouté : "J'ai plus de 20 ans, donc je vieillis maintenant, c'est comme ça."

Moukoko a déjà représenté l' chez les moins de 20 ans et a joué pour l'équipe des moins de 17 ans de Dortmund à l'âge de 12 ans seulement.

Lucien Favre, l'entraîneur de Dortmund, était à court de joueurs samedi et espère que les premiers pas de Moukoko dans le football senior le pousseront à atteindre son plein potentiel.

"Il s'est entraîné avec nous pendant 14 jours. Sept ou huit joueurs étaient en déplacement pendant la trêve internationale. C'était 5-2 et c'était bien pour lui de jouer son premier match de , mais bien sûr il doit continuer à travailler", a déclaré Favre.

"Il est très, très jeune. Nous avons beaucoup de joueurs offensifs, beaucoup qui n'ont pas joué aujourd'hui."

Sur le match lui-même, que Dortmund a remporté 5-2 après avoir été mené 1-0 à la mi-temps, Favre a ajouté : "Nous devons continuer à jouer de cette façon, jouer plus vers l'avant, faire plus de courses dans la surface et l'équipe a fait cela immédiatement en deuxième mi-temps."

L'équipe de Favre est actuellement deuxième de la Bundesliga après huit matches - à un point seulement du leader du championnat, le , qui a été tenu en échec 1-1 par le samedi.