Doria ne veut plus jouer pour le Brésil et drague une autre sélection

L'ancien défenseur brésilien de l'OM aimerait porter le maillot du Mexique !

Les supporters de l'OM se souviennent forcément de lui. Le Brésilien Doria avait rejoint le club marseillais pour 7 millions d'euros en 2014 en provenance de Botafogo. Le hic, c'est que l'entraîneur de l'époque, Marcelo Bielsa, ne voulait pas du joueur et ne l'a jamais fait jouer.

Doria avait rongé son frein en prêt (à São Paulo puis à Grenade) avant de pouvoir enfin porter le maillot du club phocéen après la démission de Bielsa.

Prêté six mois à Malatyaspor en janvier 2018, Doria a quitté définitivement l'OM l'été suivant, signant un contrat avec le club mexicain de Santos Laguna.

Doria est devenu une star au Mexique

Le défenseur brésilien (26 ans) s'est imposé en Liga-MX, devenant une star du championnat. Il a été désigné meilleur défenseur de la saison 2020-2021 puis a été sélectionné dans l'équipe All-Stars du championnat mexicain pour affronter une équipe des meilleurs joueurs de la Major League Soccer, le championnat nord-américain, le 25 août dernier.

Doria est tellement épanoui au Mexique qu'il envisage sérieusement de défendre les couleurs de la sélection mexicaine. « J'ai encore des objectifs dans ma carrière et un d'eux est de me battre pour obtenir une place dans la sélection mexicaine dès que j'aurai obtenu ma naturalisation. Je vais vraiment me battre pour y arriver », a-t-il expliqué en conférence de presse.

International brésilien, Doria peut-il jouer avec le Mexique ?

Déjà sélectionné en équipe du Brésil, Doria peut-il évoluer avec l'équipe du Mexique ? La réponse est oui grâce à un point particulier du règlement.

L'article continue ci-dessous

Un international A peut changer de sélection uniquement s'il a pris part à un match non-officiel, c'est-à-dire un match amical. Or, c'est le cas de Doria : son unique sélection avec la Seleção, le 6 avril 2013, contre la Bolivie, s'est produite lors d'une rencontre amicale.

Plusieurs joueurs ont déjà bénéficié de ce règlement. Thiago Motta, qui possède deux sélections avec le Brésil en amical est devenu ensuite international italien (30 sélections). Il a été imité par Diego Costa, international brésilien puis espagnol.

En France, Paul-Georges Ntep et Geoffrey Kondogbia ont joué avec les Bleus en amical avant de porter le maillot du Cameroun pour le premier et de la Centrafrique pour le second.