Domenech s'explique après ses propos sur Maradona

Raymond Domenech est revenu sur sa petite phrase controversée sur Diiego Maradona, prononcée il y a un mois.

"J’aurais aimé prendre Maradona mais il est mort." Il ya qyuelques semaines et au moment d'évoquer le mercato du FC Nantes, Raymond Domenech a provoqué une grosse polémique.

Cette petite phrase de l'ancien sélectionneur des Bleus avait en effet été jugée choquante, alors que la légende argentine venait de décéder.

"Je ne voulais pas provoquer. J’ai peut-être choisi le mauvais exemple. J’aurais dû prendre celui de Messi. Je voulais juste dire que nous entraîneurs, on rêve tous d’avoir les plus grands joueurs du monde", a glissé Domenech.

"On me dit souvent de faire attention car en fait les gens ne retiennent que certaines de mes phrases et pas tout ce que j’ai dit avant. Je fais moi-même les titres avec mes déclarations. Oui, c’est un parasite, mais ce n’est ni volontaire, ni de la provoc'", a ajouté l'ex-coach de l'équipe de France dans les pages de 20 Minutes.

L'article continue ci-dessous

Domenech impopulaire ? Le technicien est revenu sur son statut : Personne ne m’a jamais arrêté pour me dire : « T’es un gros con ! ». A Nanterre, le premier mois où je suis arrivé, il y avait toujours des jeunes qui sonnaient à notre porte et qui partaient en courant. Cela a duré trois ou quatre jours. Et un jour, j’ai attendu derrière la porte. Quand ils ont sonné, j’ai ouvert. Ils ont été surpris. Je leur ai dit que j’avais des enfants très jeunes qui dormaient. On a discuté une bonne demi-heure. Ils ne l’ont plus jamais refait. Je les connais tous maintenant et on se dit bonjour. Je n’ai pas de souci avec les gens. Je fais mes courses, je vais au ciné – enfin quand on pouvait. Je ne sais pas si c’est être populaire, mais c’est être normal simplement."

Dimenech est pourtant assez impopulaire sur les réseaux sociaux : "Sur les réseaux sociaux, quand j’ai quelque chose à dire, je l’écris et ce que les gens en pensent, ce n’est pas un problème. Je poste par exemple une photo et après je ne m’occupe pas des commentaires… Les réseaux sociaux, le plus souvent sous couvert de l’anonymat, sont le réservoir du mal-être de beaucoup de gens. Les journaux, je lis. Pas toujours au moment où je dois les lire. Souvent, je les empile et je les consulte quelque temps après."

L'équipe de Raymond Domenech accueillera l'AS Monaco dimanche soir en clôture de la 22eme journée de Ligue 1.