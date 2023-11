Domenech détruit Grosso : "Ailleurs, il aurait déjà été viré !"

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France, Raymond Domenech, a tenu des propos très crus à l’encontre du coach lyonnais, Fabio Grosso.

Raymond Domenech ne manque jamais l’occasion de critiquer les entraineurs étrangers qui exercent dans le championnat français. Dimanche, il ne s’est pas gêné pour le faire avec Fabio Grosso après la bouillie proposée par son équipe de Lyon face à Lille en Ligue 1 (0-3).

Grosso massacré pour son excès de prudence

Durant ce match, le technicien italien est apparu totalement dépassé. Surtout, il a surpris tout son monde en incorporant un défenseur (Lovren) à la place d’un attaquant (Kadewere) alors que son équipe était menée par deux buts d’écart. Quand il a été interrogé à ce sujet en conférence de presse, il s’est justifié en déclarant que l’option était « nécessaire pour resserrer les lignes ».

Cette explication n’a pas du tout convaincu Domenech. Ce dernier l’a même trouvé complètement absurde et a jugé que dans un autre championnat que la France Grosso se serait déjà retrouvé sur la sellette. « Dans la culture des entraineurs, on reproche souvent aux entraineurs français d’être défensifs alors que les Italiens sont pires comme nous, a-t-il commencé par déclarer sur la chaine L’Equipe. En Allemagne, un entraineur qui a fait une déclaration comme ça après un match, qui est mené 0-2 et qui dit qu’il ne voulait pas prendre un troisième but et qui en plus enlève un attaquant, il aurait été viré le soir ! ».

L’ancien sélectionneur des Bleus n’en revient pas de la tactique trop prudente choisie par le champion du monde 2006. Selon lui, Grosso a plombé sa propre formation avec ses choix incompréhensibles. « C’était le moment où ils poussaient et ils avaient des occasions pour réduire la marque. Ils peuvent perdre 0-3, mais qu’est ce que t’en fous si tu perds 0-2 ou 0-3. Au moins, t’aurais tenté quelque chose. Là, il est fermé et après il ne s’est plus rien passé ».

Domenech ne veut pas de Genesio à l’OL

Alors qu’il n’est à Lyon que depuis deux mois, Grosso se retrouve dans une position très inconfortable à cause de cette succession de faux-pas. Il a beau avoir le soutien de son employeur John Textor, il n’est pas à l’abri d’un limogeage s’il n’arrive pas à inverser rapidement la dynamique. En cas de départ, il se murmure que Bruno Genesio serait un candidat pour lui succéder sur le banc lyonnais. Questionné sur cette option, Domenech a indiqué : "Bruno, c’est un ami. Je lui ai parlé et je lui ai conseillé de ne surtout pas y aller (rires)."