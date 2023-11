OL, Grosso n’a aucun regret pour Lacazette

Fabio Grosso s’est exprimé sur la sortie d’Alexandre Lacazette lors de la rencontre entre l’OL et Lille.

L’Olympique Lyonnais s’est incliné face au LOSC ce dimanche en clôture de la 13e journée de Ligue 1 (0-2). Outre la défaite, c’est notamment la sortie d’Alexandre Lacazette à la pause alors que l’OL était mené par deux buts d’écart. Interrogé sur cela, l’entraineur olympien, Fabio Grosso, s’est expliqué en fin de match.

Grosso explique la sortie de Lacazette

La sortie d’Alexandre Lacazette à la pause de Lyon – Lille est un fait surprenant. Le capitaine lyonnais aurait pu être d’un grand aide pour l’OL en seconde mi-temps. Mais Grosso a décidé de se passer de l’international français pour des raisons tactiques. « Lacazette ? Je n’espère pas le perdre. J’essaye de faire des choix, je vois le match, pour améliorer ce qu’on est en train de faire. C’est un joueur qui a des qualités et il l’a montré durant sa carrière. Mais à la mi-temps, j’ai choisi de lancer d’autres joueurs. Et ils sont bien entrés et on a eu des occasions. On ne les a pas converties », explique Fabio Grosso au micro de Prime Video.

Getty

L’OL ne risque pas une nouvelle implosion

Le choix de Grosso de faire sortir Lacazette peut laisser croire à une nouvelle crise à l’interne. Une éventualité que le technicien italien a vite fait de balayer du revers de la main. « Non, je ne me sens pas perdu. Je suis prêt à batailler, et rester avec courage, envie et détermination. Et les joueurs ont cette caractéristique-là. Le lien avec les joueurs existe toujours », poursuit l’entraineur de l’OL.

Grosso croit au retour en forme de son équipe

Dernier de Ligue 1 après 13 journées, l’OL (7 pts) s’est enfoncé un peu plus enfoncé dans la crise avec la défaite contre Lille. Toutefois, Fabio Grosso fait confiance à ses joueurs et croit fermement à un réveil des Gones. « Aujourd’hui, on est dernier et on a joué contre une équipe qui joue le Top 3. Et la différence s’est vue. Le début du match était bien, mais on a pris un but et puis un second. On reste fragiles, mais on va essayer de s’améliorer. Sur quoi je vais appuyer pour sauver l’OL ? C’est la qualité des hommes et des joueurs. Moi, j’y crois et je continue à travailler pour prendre des points. On n’en prendra pas beaucoup. Mais, il faudra en faire assez pour sortir de cette position », conclut Fabio Grosso.