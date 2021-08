Diaby, Tchouaméni, Veretout, Hernandez... quatre nouveaux visages chez les Bleus

Dans une liste resserrée de 23 joueurs, le sélectionneur a convoqué quatre nouveaux pour pallier les blessures notamment.

Il fallait regarder la liste des absents pour savoir que Didier Deschamps allait réserver quelques surprises, voire des nouveautés. On les attendait donc et on les en a eu. Avec les forfaits de Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Ousmane Dembélé ou Marcus Thuram et les non-convocations d'Olivier Giroud et Moussa Sissoko, le sélectionneur a fait venir des petits nouveaux dans un groupe de 23 joueurs, qu'il n'a pas souhaité élargir à 26 pour éviter les frustrations et leur impact sur le groupe.

Parmi les nouveaux appelés, deux réguliers de l'équipe de France Espoirs passent dont à l'étage supérieur : Aurélien Tchouaméni et Moussa Diaby. Le premier auteur d'une saison remarquable avec Monaco l'an passé confirme ses bonnes dispositions en ce début malgré le mauvais départ de l'ASM. Quant à l'ancien Parisien, il est en pleine bourre depuis plus d'un an.

« Moussa sort d'une très belle saison avec Leverkusen. On l'a suivi régulièrement avec un profil spécifique qui peut jouer des deux côtés, qui peut marquer et fait marquer. Il est reparti sur les mêmes bases cette saison », expliquait le sélectionneur à propos de sa convocation.

Veretout un milieu "capable de marquer des buts"

Les deux autres nouveaux évoluent, eux, en Italie. L'ex-Nantais Jordan Veretout, taulier de l'AS Roma la saison dernière, flirtait depuis quelques mois avec les Bleus et Didier Deschamps n'a pas manqué de rappeler qu'il suivait le joueur depuis longtemps.

"Il sort d'une très belle saison avec Rome, même s'il a eu une blessure en fin de saison qui l'a handicapé en début de saison. On le suit depuis un long moment, il est complet et capable de marquer des buts. On l'a peut-être oublié mais il fait partie de cette génération qui a gagné la Coupe du monde U20 en 2013 (avec Pogba, Varane, Thauvin, Areola, Umtiti, Digne, Zouma)".

Théo Hernandez profite, lui, de l'absence de son frère Lucas opéré à un genou dans la foulée de l'Euro, pour faire sa première apparition dans la liste de DD. « Il est passé par les sélections de jeunes aussi (mais pas les Espoirs), il sort d'une belle saison avec Milan avec cette capacité à être important dans la phase offensive, il a aussi corrigé quelques défauts sur le plan défensif » précisait Deschamps.

Avec trois matches contre la Bosnie-Herzegovine, l'Ukraine et la Finlande entre le 1er et le 7 septembre, il y a de fortes chances que les petits nouveaux obtiennent aussi leur première sélection.