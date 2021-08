Equipe de France : les 23 de Didier Deschamps pour la Bosnie, l'Ukraine et la Finlande

Didier Deschamps a présenté ce jeudi sa première liste depuis l'Euro, en vue des matchs de qualification pour le Mondial 2022.

Elle était particulièrement attendue, la voici. Deux mois presque jour pour jour après la désillusion de l'Euro et l'élimination aux tirs aux buts contre la Suisse, Didier Deschamps dévoilait ce jeudi sa première liste depuis le tournoi continental.

Au programme cette fois, trois matchs comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde : le 1er septembre contre la Bosnie-Herzégovine, le 4 septembre en Ukraine et enfin le 7 septembre contre la Finlande. Pour rappel, les Bleus comptent deux victoires contre le Kazakhstan et la Bosnie, déjà, ainsi qu'un nul contre l'Ukraine dans ces qualifications.

"Il y a toujours des pages qui se tournent, après les compétitions, il y a des relais à prendre", avait pris la peine de prévenir le sélectionneur dans L'Equipe. Il est donc passé aux actes en réservant quelques surprises dans un groupe quelque peu renouvelé.

Parmi les petits nouveaux, Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout et Moussa Diaby découvriront l'équipe de France A. En revanche et comme attendu, pas d'Olivier Giroud, comme Deschamps l'avait également laissé entendre dans les colonnes de L'Equipe, lui reprochant notamment sa sortie médiatique à l'encontre de Kylian Mbappé lors de la préparation de l'Euro.

"J'ai été honnête et transparent. Sa situation en club s'était plus que dégradée. Je sais très bien ce qu'il a fait, et très bien fait. Olivier, c'était en 2018, mais aujourd'hui on est en 2021 et je ne suis pas là pour donner des assurances", avait alors déclaré le sélectionneur.

"On va revenir avec l'envie de prouver, de relancer la machine, d'aller chercher la qualification le plus tôt possible, et de jouer la Ligue des nations à fond en octobre. Le plus important, aujourd'hui, est de nous relever ensemble", lançait pour sa part Hugo Lloris ces derniers jours, également dans L'Equipe.

"Encore une fois, on ne peut pas comparer cet Euro avec des compétitions complètement ratées, sur le plan humain et sportif, comme j'en ai connu. On est loin de tout ça. (...) On va trouver les solutions et qu'on est touchés dans notre orgueil, j'espère ! Il ne faut pas l'accepter."

Voilà donc la première liste décidée par le sélectionneur pour relancer cet équipe de France championne du monde vers les prochains sommets après le choc de l'Euro. Et se projeter déjà, au loin, vers le Qatar.

La liste complète

Gardiens : Hugo Lloris, Mike Maignan, Steve Mandanda

Défenseurs : Lucas Digne, Léo Dubois, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Rapahël Varane, Kurt Zouma

Milieux : N'Golo Kanté, Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni, Corentin Tolisso, Jordan Veretout

Attaquants : Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Anthony Martial, Kylian Mbappé