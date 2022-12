Deux csc en sept minutes, le cauchemar du Belge Wout Faes

Lors du match opposant Liverpool et à Leicester, l’arrière belge a signé l’exploit de mettre deux csc en sept minutes.

Wout Faes, l’ancien joueur de Reims, vient de vivre l’une des pires soirées de sa carrière. A l’occasion du match entre son équipe de Leicester et Liverpool à Anfield, le Belge a surpris son gardien à deux reprises en l’espace de sept minutes (38e et 45e).

Sept minutes en enfer pour Faes

Leicester menait 1-0 à la marque lorsque Faes s’est mué en punisseur des Foxes. Et à chaque fois de manière involontaire. Sur son premier autogoal, il essaye d’intervenir malencontreusement sur un centre adverse. Sa déviation du gauche lobe son gardien et le ballon finit juste au-dessous de la transversale. Pas de bol.

Il récidive dans les arrêts du jeu du premier acte. Cette fois, le Diable Rouge a la malchance de se trouver au mauvais endroit lorsque le ballon rebondit sur le poteau après une tentative adverse. Le cuir touche son pied et et se dirige dans la mauvaise direction. C'est à dire vers la cage, alors désertée par Ward.

Faes avait de quoi se laisser abattre après cet enchainement d'évènements contraires, mais il s’est relevé à chaque fois rapidement et a repris sa place sur le terrain. Le réconfort de ses coéquipiers a aussi dû l’aider pour ne pas gamberger et repartir de plus belle.

Faes est le quatrième joueur à avoir marqué deux buts contre son camp lors d'un même match de Premier League, après Jamie Carragher (1999, Liverpool vs Man Utd), Michael Proctor (2003, Sunderland vs Charlton) et Jonathan Walters (2013, Stoke vs Chelsea).

Avant le match face aux Reds, Faes avait disputé 82 rencontres dans un championnat majeur, entre ceux de Ligue 1 et ceux de Premier League. Et il n’avait scoré contre son camp qu’à une seule reprise. C’était avec les Champenois, le 7 aout dernier contre l’OM.