Deschamps, Varane… Les réactions après Portugal - France (0-1)

La France a rempli son devoir lors de son duel contre le Portugal. Après le match, les joueurs et leur coach ont fait part de leur satisfaction.

L’Equipe de s’est invitée dans le dernier carré de la Ligue des Nations en remportant le match décisif contre le Portugal (1-0). A Lisbonne, les Tricolores ont fourni une brillante prestation et ils en ont été récompensés avec ce succès de prestige. Logiquement, au coup de sifflet final, ils ont fait part de leur bonheur et aussi du sentiment de devoir accompli alors qu’ils restaient sur un accroc en amical.

Raphaël Varane (défenseur de la France sur TF1) : « On est contents de la victoire et de la manière. On a eu le bon état d’esprit, de solidarité. On aurait pu marquer en première mi-temps. On a des occasions mais on a été solides et solidaire car ils ont été dangereux dans le jeu aérien. Ils ont réussi à mettre du danger devant le but mais on a répondu présent.

Le Final 4 était l’objectif depuis le début. On voulait gagner pour s’assurer la qualification mais surtout la manière. On est vraiment satisfait ce soir. C’est notre match référence sur les derniers mois. On a vu de tout, des bonnes choses, de bonnes combinaisons, et on a bien défendu tous ensemble. On va pouvoir s’appuyer sur ça pour se projeter vers les prochaines échéances. »

Didier Deschamps (sélectionneur de la France sur TF1) : « Ca fait très plaisir de voir les joueurs comme ça, de venir s’imposer ici. Cette victoire est méritée, avec beaucoup de solidarité, de qualité aussi. On a atteint notre objectif, on voulait finir premier. Quoi qu’il arrive sur le dernier match, on restera premier. C’est bien d’atteindre les objectifs, je suis très fier des joueurs. Ce n’est pas toujours simple surtout vu la période compliquée. Certains ont des situations en club qui ne sont pas les meilleures. Mais quand ils se retrouvent là, il y a toujours cet esprit de compétiteurs et ce soir, ils ont prouvé que l’équipe de France est toujours une grande équipe. En tenant compte de la qualité de l’adversaire, bien évidemment. Je ne parle pas de celui qu’on a joué il y a trois jours mais dans un match comme aujourd’hui, il y a moins besoin de les mettre en garde sur l’objectif. Ils préfèrent jouer ces matches-là mais en tenant compte des soucis qu’on a eus, le groupe est là et présent. Ils ont prouvé que l’état d’esprit est toujours là. »

Plus d'équipes

Adrien Rabiot (milieu de terrain de l’Equipe de France sur L’Equipe TV) :

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

« On devait se racheter par rapport au match de la Finlande, ou on n’a pas été bons et au dessus de tout. Là, c’était un match officiel. C’est plus facile de se motiver, mais on avait vraiment envie de bien faire. On s’est dit qu’il fallait bien entrer dans ce match. C’est ce qu’on a fait. On a été compacts défensivement. Devant, on aurait pu marquer mais on s’est créé beaucoup d’occasions. Après sur la fin, on a un peu subi, mais lors de ce genre de matches c’est un peu normal.

Mon positionnement ? J’étais à gauche dans un 4-4-2, mais étant donné que je ne suis pas un ailier de métier, j’étais beaucoup à l’intérieur du jeu. J’essayais de prendre le ballon et apporter devant. C’était aussi bien dans le replacement pour bloquer les milieux adverses. Ce n’est pas un rôle que j’ai l’habitude d’avoir, mais je suis content de l’avoir tenu. Et l’avoir bien fait. C’est un rôle de différent de celui que j’ai en club, mais j’ai aussi des qualités pour jouer plus haut. Quand on est bons, on peut s’adapter partout. Je suis content de mon match et celui de l’équipe.

L'article continue ci-dessous

Il y a un bon état d’esprit et on avait envie d’être tous ensemble, et montrer notre force. Notre force à l’extérieur. On est une équipe soudée, avec tout le staff. On a montré une bonne image de l’équipe de France. »