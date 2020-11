Deschamps : "Ça sera un match de haut niveau"

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, s’attend à une rude bataille, demain contre le Portugal en Ligue des Nations.

L’Equipe de défie le chez lui, samedi soir à l’occasion de la 5e journée de la Ligue des Nations. Une place dans le dernier carré de l’épreuve sera en jeu. Didier Deschamps, le patron des Bleus, s’attend à une bataille tactique face à la Seleçao, « peut-être similaire à celle de l’aller ». Il a aussi la certitude, et ce malgré les nombreuses absences enregistrées, qu’il s’agira d’un duel très relevé entre deux des meilleures équipes du monde.

« Pogba est impacté par ce qui lui arrive à MU »

Kylian Mbappé, qui sort d'une blessure à une cuisse, est-il apte à jouer ce samedi ?

Il va faire la première partie de la séance de ce soir à part car il a un travail spécifique. Pour lui comme pour d'autres, j'attendrai de voir ce qui se passe. Un point sera fait demain matin pour voir comment sont les uns et les autres.

Et les autres joueurs, sont-ils capables de faire une séance normale et tenir leur place ?

Séance normale oui, tenir leur place on ne sait pas encore. Je déciderai demain matin. Il y a la séance collective et on verront comment ils vont être durant.

Est-ce que Paul Pogba est toujours indispensable à l’Equipe de France ?

Que pourrai-je répondre à cette question ? Il n’est pas au mieux de sa forme évidemment. Je le savais avant et le match contre la Finlande devait lui servir pour lui redonner du rythme. Il savait qu’il ferait en maximum une heure. Après, vu comment le match s’est passé, c’est difficile de retenir le positif. Paul n’est pas dans une bonne période. Et comme tous les joueurs qui n’ont pas une situation en club qui est positive, au-delà de l’aspect athlétique, ils sont impactés sur le plan mental. Mais, je le connais suffisamment. Je ne lui accorde pas plus de crédit qu’aux autres. Ils savent ce qu’ils sont capables de faire, la connaissance du haut niveau, l’orgeuil, la fierté aussi de pouvoir répondre présent. Mais j’ai des décisions à prendre en ayant tous les éléments par rapport aux autres joueurs aussi. Mais c’est sûr que c’est loin d’être idéal, en voyant ce qui s’est passé entre le dernier rassemblement et celui-là, pour arriver dans les meilleures conditions.

Pensez-vous que le Portugal va jouer pour gagner et en ayant la maitrise du ballon ?

Le Portugal va faire tout pour gagner le match et nous aussi. Mais prévoir ce qui peut se passer c’est difficile. Je m’attends à un match similaire de celui de l’aller, avec deux équipes très solides et très tactiques. Evidemment, il n’y a pas eu de but chez nous. Y en aura-t-il demain ? Je l’espère. Surtout pour nous. On peut partir avec des intentions d’avoir le ballon, mais cela ne garantit pas le succès forcément. Il y aura des intentions côté portugais et nous aussi on ne va pas venir pour subir. C’est possible qu’il y ait des périodes où ça soit le cas. Mais toutes les grandes équipes font en sorte d’avoir le ballon et de créer le danger pour l’adversaire. Mais quand on ne l’a pas, il faut faire en sorte d’être efficace défensivement.

Entre un joueur qui est blessé et ne s’est pas entrainé de la semaine et un autre qui est apte et qui a joué contre la Finlande, lequel privilégierez-vous ?

Il faut tenir en compte que le premier match était amical. Je ferai toujours mes choix en fonction de ce que je pense être le mieux. Celui qui ne commence pas est aussi susceptible d’entrer à tout moment.

« Le Portugal n’est pas champion d’Europe pour rien »

Le Portugal est-elle l'équipe la plus au point tactiquement aujourd'hui en Europe ?

Elle fait partie des très bonnes équipes, avec une très bonne organisation. Elle a cette capacité à bien défendre et marque aussi beaucoup. Elle joue très souvent dans le même système, avec des joueurs offensifs de grande qualité. C'est une équipe complète. Elle n'est pas championne d'Europe pour rien. Elle fait partie des meilleures nations, oui.

Le match de demain se rapproche-t-il d’un match couperet de Coupe du Monde ?

Par rapport à la qualité de l’adversaire, peut-être. Ça reste un match qui peut offrir la possibilité de terminer premier de la Ligue des Nations. A l’Euro ou en Coupe du Monde, on rentre à la maison si on perd. Là, on aura un match derrière. Donc non, ce n’est pas le même contexte, mais c’est un match de haut niveau entre deux belles équipes. Il y a toujours des enseignements à tirer d’une rencontre.