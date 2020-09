Deschamps répond à Leonardo au sujet de Kylian Mbappé

En conférence de presse après la victoire des Bleus contre la Croatie, Didier Deschamps a répondu à Leonardo.

Après le contrôle positif à la Covid-19 de Kylian Mbappé et le mécontentement de Leonardo, Didier Deschamps a répondu au directeur sportif du PSG lors de la conférence d'après-match de France-Croatie :

"Non, elles (les relations avec le PSG, ndlr) ne sont pas difficiles. [...] Je refais la chronologie. Au sortir de la séance d'entraînement, Kylian (Mbappé) a un test positif. On part au plus pressé, à savoir l'isolé du reste du groupe. En même temps, on a 10 tests en attente qui sont arrivés au compte goutte. On a pris le soin de prendre en charge Kylian pour qu'il rentre chez lui. J'ai prévenu mon groupe. J'ajouterai que pour tout joueur positif, on a besoin d'une confirmation du laboratoire. Cela prend du temps, car ils refont une analyse. Cette confirmation, on l'a eue aux alentours de 22 heures. Entre temps, quelqu'un a sorti l'information. Pour ne pas que ça parte dans tous les sens, on a décidé de faire un communiqué. Voilà, ce qui s'est passé. On était dans l'urgence. Je ne cherche pas d'excuses. Il y avait peu de doutes, mais on était censés devoir attendre la confirmation. Imaginez s'il y a un ou deux cas en plus, on ne sait jamais. Je suis désolé pour les dirigeants du PSG, mais à aucun moment je peux considérer qu'on a manqué de respect à qui que ce soit. C'est une situation d'urgence et l'important c'est le fond, à savoir la santé de Kylian. Durant ce rassemblement, le contexte a pris beaucoup de place. Mais à aucun moment nous n'avons manqué de respect à qui que ce soit.

Questionné sur la possibilité que d’autres joueurs au contact de Kylian Mbappé puissent être testés positifs après ce rassemblement, Didier Deschamps a ajouté : "Des cas positifs au Covid, il y en a partout. Si vous avez des réponses... Je ne suis pas médecin, je n'ai pas de compétences. Qui peut dire ou affirmer certaines choses ? Non. C'est pensé que ! Cela ne se passe pas qu'en . Quand c'est un personnage public, ça se sait. On a fait en sorte de faire les choses par rapport au protocole sanitaire, en prenant les mesures nécessaires. Je n'espère pas (qu'il y aura d'autres joueurs positifs, ndlr). Ils vont retourner dans leur club. S'il n'y en a plus, ce sera mieux pour tout le monde."