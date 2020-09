Ligue des nations - Comme en 2018, la France bat la Croatie 4 buts à 2

Un air de déjà vu ! Comme le 15 juillet 2018, la France a battu la Croatie 4-2.

La va maudire les Bleus ! Les Croates n'ont toujours réussi à battre les Bleus au cours de leur histoire ( 2 nuls et 5 défaites ).

Et pourtant, tout avait bien commencé pour les Croates qui ouvraient le score à la 16e minute par Dejan Lovren, qui se muait en véritable renard des surfaces avec un contrôle orienté et une frappe croisée qui ne laissait aucune chance à Lloris.

Grizou égale Zizou

Incapable d'enchaîner les passes et fébriles, les Bleus se réveillaient juste avant la mi-temps. Et quel réveille ! Les Bleus égalisaient à la 43e minute à la suite d'une magnifique action à une touche de balle entre Martial, Sissoko, Ben Yedder, de nouveau Martial et Griezmann à la conclusion !

Il s'agissait du 31e but de Griezmann en équipe de France lui permettant ainsi d'égaler Zinédine Zidane !

Et deux minutes plus tard, Ben Yedder s'échappait sur le côté droit et servait magnifiquement Anthony Martial pour le but du 2-1. Malmenés, les Bleus menaient à la pause, comme en 2018 !

Au retour des vestiaires, les Croates repartaient de l'avant et égalisait logiquement par Josip Brekalo qui résistait au retour de Sissoko, Lenglet et Upamecano pour tromper Lloris.

Première pour Camavinga, Giroud se rapproche de Platini

Didier Deschamps décidait alors d'apporter du sang neuf en faisant entrer coup sur coup Eduardo Camavinga (à la place de Kanté), fêtant ainsi sa première cape et Olivier Giroud (qui remplaçait Ben Yedder) à la 63e minute.

Revigorés, les Bleus reprenaient l'avantage deux minutes plus tard : à la suite d'un corner sortant tiré par Griezmann, Dayot Upamecano s'élevait plus haut que tout le monde et plaçait une tête imparable au fond des filets (3-2, 65e).

Il ne manquait plus qu'un seul but pour égaler le même score qu'en finale de la 2018. Il arrivait à la 77e grâce à Olivier Giroud sur penalty. C'est son 40e but avec les Bleus et il ne pointe plus qu'à une longueur de Michel Platini !

Avec deux victoires en deux matches, la occupe la deuxième place de la derrière le , vainqueur lui aussi de ses deux matches mais qui possède une meilleure différence de buts (+5 contre +3).