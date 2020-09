Le PSG pas prévenu pour Mbappé, Leonardo en colère

Le directeur sportif parisien a poussé un gros coup de gueule lundi soir en raison de la mauvaise communication prétendue de la FFF.

Après s’être exprimé dimanche sur Canal+, Leonardo s’est de nouveau exprimé dans les médias ce lundi. Mais, cette fois, le Brésilien était beaucoup plus remonté. Et pour cause ; personne ne l’a prévenu, ni lui ni le club, à propos de la positivité de Kylian Mbappé au Covid-19 avant qu’il n’apprenne par la presse.

La Fédération française a publié son communiqué en début de soirée pour informer du test positif de l’attaquant parisien. Leonardo ne le savait pas, et il a trouvé ça « complètement inacceptable » « Personne de la Fédération ne nous a communiqué ça », a-t-il confirmé sur RMC Sport en haussant le ton.

« Personne ne communique avec le club »

Le Brésilien a dû s’enquérir de l’état de santé de son joueur et vérifier si l’information qui a circulé était véridique. « Exactement, j’ai dû l’appeler. Il est chez lui et on a appris. (…) Tout le monde fait la morale au PSG. Mais quand il se passe ça, c’est encore le PSG qui subit la situation et qui le paye. C’est toujours le PSG le mauvais dans l’histoire. (…) C’est un manque de respect de ne jamais communiquer avec le club. On n’a parlé avec personne. On n’a parlé qu’avec Mbappé. C’est nous qui avons fait pression. C’est inacceptable. »

La sortie de Leonardo risque de faire couler beaucoup d’encre. Elle ne devrait pas être du goût de Noel Le Graët, le président de la FFF. Didier Deschamps, le sélectionneur, a lui d’autres chats à fouetter puisqu’il prépare actuellement la rencontre contre la . Un match qui se jouera 48 heures avant la sortie des Parisiens face à Lens en championnat. A ce sujet, le dirigeant francilien a confirmé qu’il n’a à aucun moment, et contrairement aux rumeurs qui ont circulé, demandé au patron tricolore de faire reposer son duo Mbappé-Kimpembe.