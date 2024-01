Deschamps l’égal de Zagallo ? La réponse surprenante de Di Méco

Eric Di Méco, l’ancien footballeur français, estime que Didier Deschamps n’a pas la considération qu’il mérite en France.

Didier Deschamps fait partie des plus grands entraineurs en France. Pourtant, dans son pays, il reçoit presque autant d’éloges que de critiques. Sa cote n’est pas au plus haut, même quand il gagne le plus beau des tournois. Un paradoxe qu’a cherché à mettre en avant Eric Di Méco.

« En Angleterre, il serait Sir Deschamps »

"En France, on aime saccager les mecs qui réussissent, a-t-il commencé par relever sur RMC Sport. Dans n'importe quel pays de grand football, en Italie, en Angleterre... Deschamps c'est un Dieu vivant. En Angleterre, il serait Sir Deschamps. En France, si tu fais un sondage avec Beckenbauer et Zagallo, il arrive en 3e position".

Si Di Meco fait référence à ces deux techniciens c’est parce qu’ils sont les seuls avec Deschamps à avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que coach. La statistique avait d'ailleurs été largement rappelée suite à la disparition de Kaiser Franz.

L’ancien latéral a une explication à ce désamour. C’est le fait que DD n’était pas vraiment élégant comme joueur. « Il ne dribblait pas tout le monde, mais amusez-vous à regarder son palmarès. Et regardez ce qu’il a fait comme joueur et comme entraineur. Au Brésil, si Dunga avait fait le doublé Mondial comme joueur et entraineur, il serait une légende. Alors que c’était un milieu de terrain travailleur comme Deschamps ».

Le bilan de Deschamps parle pour lui

Di Méco connait très bien Deschamps. Les deux hommes ont notamment participé ensemble à la Ligue des Champions victorieuse de l’OM en 1993. Ils ont aussi joué l’Euro 1996 avec l’équipe de France.

Deschamps est le sélectionneur qui est resté le plus longtemps en place à la tête des Bleus. Avec lui, les Tricolores ont accédé deux fois en finale de la Coupe du Monde, et en ont gagné. Et ils ont aussi joué (et perdu) la finale de l’Euro 2016.