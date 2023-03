"Je ne l'apprécie pas", Christophe Dugarry en remet une couche sur Didier Deschamps et veut un nouveau sélectionneur pour les Bleus

Christophe Dugarry règle une nouvelle fois ses comptes avec Didier Deschamps.

Ce n'est un secret pour personne, Christophe Dugarry et Didier Deschamps ne partent pas en vacances ensemble. Entre les champions du monde 1998, le courant n'est jamais passé.

De retour sur la scène médiatique, Christophe Dugarry est revenu dans les colonnes du Parisien sur les critiques adressées à Deschamps pendant la Coupe du monde 2022 qui ont été perçues par les observateurs comme étant un règlement de compte entre les deux hommes.

Dugarry et Deschamps n'ont jamais été amis

« C'est parce que je dois mal m'exprimer (rires) ! J'ai lu les commentaires des gens qui disaient que j'étais en service commandé pour Zizou. Mais Zizou, il n'a pas besoin de moi. On n'en a jamais parlé ensemble. Moi, je parle de jeu. Après, j'ai lu que France 98 s'était détaché de Deschamps, ça me fait rire. C'est Deschamps qui s'est détaché de France 98. Il n'y a pas de problème Deschamps-France 98, il y a un problème Deschamps-Dugarry parce qu'humainement, on ne s'apprécie pas et on ne s'appréciera jamais », explique Dugarry.

A la question de savoir si une réconciliation est possible entre les deux hommes, Christophe Dugarry se montre hésitant : « Je ne l'apprécie pas, il ne m'a jamais apprécié, on a joué à Bordeaux ensemble il y a trente ans, on n'a jamais été amis. Il estime que mes mots sont allés trop loin, je lui reproche la même chose. Ça ne doit pas l'empêcher de venir aux repas de France 98, nos réunions, nos matches caritatifs. La Fédé et France 98 ne sont pas incompatibles. C'est son choix. »

Dugarry veut un nouveau sélectionneur

« Je suis capable de dire que sa prolongation est méritée, mais aussi que je voudrais du changement et qu'entre Deschamps et Zidane, je préfère Zidane », ajoute l'ancien joueur de Bordeaux et de l'OM.

Mais Dugarry précise qu'il ne voulait pas absolument voir Zidane prendre les rênes de l'équipe de France. Un Zizou sélectionneur du Brésil lui aurait fait plaisir : « Je vais être clair et précis : j'aurais adoré qu'il reprenne le Brésil. Les Brésiliens adorent Zidane, ils ont une génération super, j'aurais adoré le voir là-bas. L'histoire aurait été magique. Je ne lui en ai pas parlé. Je parle très peu de football avec Zizou. »