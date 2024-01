La légende allemande Franz Beckenbauer s’est éteinte

A l’âge de 78 ans, l’illustre Franz Beckenbauer vient de rendre son dernier souffle. Un autre monument du football qui s’en va.

Un peu plus d’un an après Pelé, un autre grand nom du football mondial vient de décéder. Le géant Franz Beckenbauer s’est éteint à l’âge de 78 ans ce lundi. Il était affaibli depuis 2015 et a fini par succomber à ses soucis de santé.

Beckenbauer, un footballeur hors pair et un palmarès unique

Beckenbauer, communément appelé « le Kaiser », est très certainement le plus grand footballeur allemand de l’histoire. Gerd Muller et Lothar Matthaus sont aussi de grands noms, mais aucun n'a éteint sa dimension. Il avait révolutionné le poste de libéro dans les années 70. Que ça soit avec le Bayern ou avec la sélection allemande il avait incontestablement marqué son époque. L’image de lui, en train de jouer avec un bandage à l’épaule, lors du match contre l’Italie à l’occasion du Mondial 1970 est restée gravée dans les mémoires.

Beckenbauer, c’est aussi un palmarès hors norme. Il a remporté tous les titres majeurs possibles et en étant à chaque fois un artisan de premier ordre. Il avait notamment conquis le Mondial 1974 à domicile avec la RFA, de même que l’Euro en 1972. En outre, il avait aussi été sacré champion d’Europe avec le Bayern à trois reprises. Il possède enfin deux Ballon d’Or à son actif.

Comme le Brésilien Mario Zagallo, qui a disparu la semaine dernière, Beckenbauer avait réussi la prouesse de remporter le titre de champion du monde à la fois comme joueur et comme coach. En 1990, il avait en effet mené la Mannschaft à son troisième sacre planétaire.

Une personnalité avec une très grande classe

Juste après cette consécration, Beckenbauer avait répondu à l’invitation de Bernard Tapie pour coacher l’OM. Une expérience qui a tourné court cependant. Il n’est resté que quelques mois dans le sud de la France. Malgré tout, les joueurs qui étaient sous ses ordres ont été marqués par sa personnalité et son aura. « C’est la personne à la plus grande classe que j’ai croisé dans ma carrière », avouait Eric Di Méco après l’annonce de son décès.

Beckenbauer a aussi été un dirigeant important dans le football allemand. Sans lui, il n’est pas sûr que l’Allemagne aurait obtenu l’organisation du Mondial 2006, même si cette décision avait été entachée d’accusation de corruption.

Jusqu’à 2015, Beckenbauer est resté très présent dans la vie du Bayern. La mort prématurée de son fils Stephan l’a ensuite beaucoup touché et cela a impacté sa santé. Ces dernières années, il vivait reclus, entouré uniquement de ses proches. Il s’en est allé discrètement, comme un grand gentleman qu’il était.