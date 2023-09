Allemagne-France (2-1) : Les Bleus tombent pour la première fois cette année

La France s’est inclinée (2-1) face à l’Allemagne en amical ce mardi en amical.

Après sa belle victoire (2-0) contre l’Irlande jeudi dernier contre l’Irlande dans le cadre des qualifications de l’Euro 2024, l’équipe de France se déplaçait ce mardi soir à Dortmund pour défier une sélection allemande en perte de vitesse. Face à une équipe allemande revancharde après sa sanglante défaite en amical (0-4) contre le Japon samedi dernier, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés sur la plus petite des marques.

Mb appé sur le b anc

Pour ce match de prestige, le sélectionneur des Bleus en poste depuis 2012 a expérimenté un nouveau dispositif tactique, le 4-4-2 classique. En l’absence de son capitaine Kylian Mbappé, ménagé par Deschamps, la France a démarré avec Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann aligné en pointe. Adrien Rabiot et Kingsley Coman ont démarré sur les côtés alors que William Saliba et Jean Clair Todibo formaient une charnière centrale inédite.

En grande perdition, la Mannschaft qui vient de virer son sélectionneur, Hans –Dieter Flick a entamé ce match dans un logiciel tactique de 4-2-3-1.La pépite du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz en meneur de jeu, soutenait Thomas Müller en pointe. Les côtés sont animés par les deux ailiers du Bayern Munich, Serge Gnabry et Leroy Sané.

L'article continue ci-dessous

Les Bleus ternes

Les Bleus démarrent timidement le match et se font punir d’entrée. Alors qu’ils ont mis le pied sur le ballon, les allemands se montrent efficaces sur une situation en tout début de match. Sur un centre en retrait, Henrichs trouve Thomas Müller qui fusille Maignan à bout portant (1-0,4éme). Hypnotisés, les Bleus n’arrivent pas à répliquer en ce début de match. Les hommes de Didier Deschamps passent même tout proche de la catastrophe après un enchaînement de dribbles de Gnabry qui ne trouve pas le cadre. Submergée, la France va tout de même lancer sa première offensive. Sur un un échange de grande classe entre lui et Griezmann, Tchouameni décroise sa tête qui oblige Ter Stegen à faire une parade. Les français vont poursuivre sur cette même dynamique en début de seconde partie grâce à Tchouameni. Mais l’efficacité ne sera pas au rendez-vous. Au contraire les allemands se révèlent pragmatiques et vont aggraver le score par l’entremise de Leroy Sane (2-0,87éme). La réduction du score d’Olivier Giroud sur penalty après une faute consécutive sur Camavinga dans la surface de réparation ne changera pas grande chose. Invaincue depuis le début de l’année 2023, la France perd donc (2-1) contre l’Allemagne.