Deschamps "attristé" par la blessure de Tolisso

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a exprimé sa peine en apprenant la grave blessure de Corentin Tolisso.

Victime d’une blessure musculaire à la cuisse, jeudi lors d’un entrainement, Corentin Tolisso va devoir être arrêté pendant une période de trois mois minimum. Sa participation à l’Euro est fortement compromise. Une mauvaise nouvelle pour le joueur, mais aussi pour l’équipe de France.

Didier Deschamps, le sélectionneur, a été parmi les premiers à réagir, en faisant part de sa tristesse. "La blessure de Corentin m'attriste, a-t-il déclaré. Il n'y a jamais de bon moment pour se blesser. Il est encore trop tôt pour se prononcer de façon définitive sur la durée de son indisponibilité. Ce dont je suis sûr, connaissant sa grande force de caractère, c'est qu'on le reverra à son meilleur niveau. Je suis certain qu'il va tout mettre en œuvre pour."

Tolisso, qui avait participé à la Coupe du Monde victorieuse en Russie, ne peut donc espérer jouer avant le mois de mai. Il faudrait donc un vrai miracle pour qu’il soit opérationnel en vue du tournoi continental. Il y a trois ans, Kinglsey Coman avait connu la même mésaventure et son retour à la compétition juste avant le Mondial n’avait pas suffi pour accrocher une place dans les 23.

L'équipe de France doit, pour rappel, disputer trois rencontres comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022 au mois de mars. Le mercredi 24, elle recevra l'Ukraine au Stade de France. Puis elle se produira le dimanche 28 au Kazakhstan puis le mercredi 31 en Bosnie-Herzégovine. Didier Deschamps communiquera la liste des joueurs retenus pour ces rencontres le jeudi 18 mars.

La malédiction poursuit Tolisso

Outre les Bleus, le Bayern sera aussi privé de son élément durant le reste de la saison. Une défection que Hansi Flick déplore déjà amèrement : « J'espère qu'il a une bonne viande de guérison. Nous devons juste attendre et voir et il aura le temps. Nous avons tous été choqués. Il a dû boiter hors du terrain d'entraînement et a eu beaucoup de douleur. Nous le soutiendrons dans les semaines et les mois à venir. C'est presque une tragédie quand on regarde son historique de blessures. »

En effet, l’historique de blessures de l’ancien lyonnais laisse penser qu’il est particulièrement fragile. Cette saison, il avait déjà dû rejoindre l’infirmerie bavaroise à deux reprises et c’était à chaque fois à cause de souci musculaires. Pour rappel, en 2018/2019, il avait manqué 190 jours de compétition en raison d’une rupture des ligaments croisés.