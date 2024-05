Des haricots au réveil ? La diète de Kane dévoilée

Thomas Tuchel a révélé quelques secrets sur le régime alimentaire de Harry Kane avant le match de Ligue des champions contre le Real Madrid.

Le Bayern n'a peut-être pas remporté le titre de Bundesliga cette saison, mais il ne fait aucun doute que Kane a pris d'assaut la première division allemande, inscrivant 36 buts en seulement 32 matches et battant une multitude de records. Le capitaine anglais peut encore remporter des trophées cette saison avec le Bayern en Ligue des champions et se prépare actuellement pour une demi-finale retour à Santiago Bernabéu.

Kane a passé ses premières semaines au Bayern dans un hôtel de Munich où il a été révélé que l'attaquant aimait le bacon et les haricots cuits au petit déjeuner. Avant le match contre Madrid, Tuchel a été interrogé sur ce qui l'avait surpris dans la première saison de Kane au club et s'est ouvert sur le goût de l'attaquant pour un café mousseux.

36 buts en seulement 32 matches

Il a déclaré aux journalistes : « Le nombre de cappuccinos qu'il boit par jour. Chaque fois que je vais dans la cuisine, il est là. Cela doit être tellement bon que j'ai commencé à le faire. Il a l'air en bonne santé et en bonne forme. Nous avons une grande personnalité dans notre vestiaire, en plus d'un buteur et d'une personne capable de gérer la pression. Mais nous le savions. Il est le capitaine de l'Angleterre. Il a apporté à l'équipe tout ce que nous pouvions espérer. [Contre le Real, il doit prouver qu'il a raison et se montrer à la hauteur."

Tuchel espère mener le Bayern en finale de la Ligue des champions avant de quitter le club à la fin de la saison. Les géants bavarois compteront sur Kane pour les inspirer face à Madrid au Bernabeu. Il a marqué un penalty à l'aller contre le Real Madrid et compte huit buts et trois passes décisives en 11 sorties en Ligue des champions cette saison.